Falleció Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones

La causa de muerte aún no ha sido revelada.
Victoria Kafka Jones fue encontrada sin vida en la madrugada del 1 de enero en el lujoso hotel Fairmont de San Francisco.
Jones tenía 34 años y su caso sigue siendo investigado por la Oficina del Médico Forense de San Francisco.
Victoria nació el 21 de abril de 1987 en Camp Lejeune, Carolina del Norte; es hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones y Kimberlea Cloughley.
Desde niña creció rodeada de un entorno vinculado al cine por su padre, por lo que mostró interés por la actuación y comenzó su carrera con papeles pequeños durante su infancia y adolescencia.
Su primera aparición en la pantalla grande fue en 2002, en Hombres de negro 2, donde compartió escenas con Tommy Lee y Will Smith.
Un año después, tuvo un pequeño cameo en la serie One Tree Hill y, en 2005, actuó junto a su papá en Los tres entierros de Melquiades Estrada, donde dio vida a una joven inmigrante.
Desde entonces, Victoria decidió dejar a un lado su carrera actoral para mantener una vida fuera de los reflectores y en contadas ocasiones acompañó a su padre a premieres y eventos públicos.