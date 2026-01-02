Falleció Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones

-

La causa de muerte aún no ha sido revelada.

Victoria Kafka Jones fue encontrada sin vida en la madrugada del 1 de enero en el lujoso hotel Fairmont de San Francisco.

Victoria fue encontrada sin vida el 1 de enero. (Foto: X)

Jones tenía 34 años y su caso sigue siendo investigado por la Oficina del Médico Forense de San Francisco.

Victoria nació el 21 de abril de 1987 en Camp Lejeune, Carolina del Norte; es hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones y Kimberlea Cloughley.

Victoria creció rodeada del mundo del cine. (Foto: X)

Desde niña creció rodeada de un entorno vinculado al cine por su padre, por lo que mostró interés por la actuación y comenzó su carrera con papeles pequeños durante su infancia y adolescencia.

Su primera aparición en la pantalla grande fue en 2002, en Hombres de negro 2, donde compartió escenas con Tommy Lee y Will Smith.

Participó en cine y televisión durante su juventud. (Foto: X)

Un año después, tuvo un pequeño cameo en la serie One Tree Hill y, en 2005, actuó junto a su papá en Los tres entierros de Melquiades Estrada, donde dio vida a una joven inmigrante.

Desde entonces, Victoria decidió dejar a un lado su carrera actoral para mantener una vida fuera de los reflectores y en contadas ocasiones acompañó a su padre a premieres y eventos públicos.