Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Falleció Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
02 de enero de 2026, 09:34
El caso es investigado por la Oficina del Médico Forense de&nbsp;San Francisco. (Foto: X)

El caso es investigado por la Oficina del Médico Forense de San Francisco. (Foto: X)

La causa de muerte aún no ha sido revelada.

LEE: Con Amaia Montero, La Oreja de Van Gogh estrena tema en Año Nuevo

Victoria Kafka Jones fue encontrada sin vida en la madrugada del 1 de enero en el lujoso hotel Fairmont de San Francisco.

Victoria fue encontrada sin vida el 1 de enero. (Foto: X)
Victoria fue encontrada sin vida el 1 de enero. (Foto: X)

Jones tenía 34 años y su caso sigue siendo investigado por la Oficina del Médico Forense de San Francisco.

Victoria nació el 21 de abril de 1987 en Camp Lejeune, Carolina del Norte; es hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones y Kimberlea Cloughley.

Victoria creció rodeada del mundo del cine. (Foto: X)
Victoria creció rodeada del mundo del cine. (Foto: X)

ENTÉRATE: La policía de Riverside habla de la situación de Tylor Chase

Desde niña creció rodeada de un entorno vinculado al cine por su padre, por lo que mostró interés por la actuación y comenzó su carrera con papeles pequeños durante su infancia y adolescencia.

Su primera aparición en la pantalla grande fue en 2002, en Hombres de negro 2, donde compartió escenas con Tommy Lee y Will Smith.

Participó en cine y televisión durante su juventud. (Foto: X)
Participó en cine y televisión durante su juventud. (Foto: X)

Un año después, tuvo un pequeño cameo en la serie One Tree Hill y, en 2005, actuó junto a su papá en Los tres entierros de Melquiades Estrada, donde dio vida a una joven inmigrante.

Desde entonces, Victoria decidió dejar a un lado su carrera actoral para mantener una vida fuera de los reflectores y en contadas ocasiones acompañó a su padre a premieres y eventos públicos.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar