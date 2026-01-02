Salió a realizar unas compras pero ya nunca volvió a casa

La víctima iba con su pareja, quien se adelantó y sí logró llegar a su vivienda.
Evelio Gustavo Sanabria Cortez, de 39 años, salió a realizar unas compras al centro del municipio de Zapaca, pero nunca volvió a casa.
Su cuerpo fue localizado por vecinos en un sector del barrio Los Díaz, aldea Lampocoy.
Según relató su pareja, ambos realizaban compras y al terminar, Sanabria le pidió que regresara sola al domicilio, indicándole que él llegaría más tarde.
Esta fue la última vez que lo vio con vida. Testigos afirmaron haber visto al fallecido ingiriendo bebidas alcohólicas en una tienda local durante la noche.
El cadáver presentaba dos heridas de gravedad, sin embargo, las autoridades están a la espera del peritaje del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar si fueron provocadas por arma blanca o de fuego.
Piden seguridad
El crimen ha reavivado el temor en una zona que los residentes califican como "altamente peligrosa". Vecinos del sector exigieron una intervención urgente de las fuerzas de seguridad.
El fallecimiento de Sanabria Cortez deja a varios hijos en la orfandad, sumando un nuevo caso a las estadísticas de criminalidad en Chiquimula.