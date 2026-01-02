Prendió una ametralladora en plena calle y terminó provocando un accidente (video)

El hombre salió lastimado y todo quedó grabado.
OTRAS NOTICIAS: Hombre es abatido tras ser sorprendido disparando al aire en San Cristóbal (video)
Un video que circula en redes sociales muestra cómo un hombre provoca un accidente en la 3a. avenida y 18 calle de la zona 1.
Según muestran las imágenes, el sujeto colocó una ametralladora a media calle y al encenderla salió corriendo sin percatarse que un motorista y su acompañante venían pasando por el lugar, por lo que terminó impactando con la motocicleta.
Debido al fuerte choque, los tres hombres terminaron en el suelo.
Estas son las imágenes: