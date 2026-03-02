¡Alarma Real! Mbappé se molesta con los médicos del Madrid y viaja a París

-

Kylian Mbappé, con problemas en la rodilla izquierda desde diciembre, se fue a París junto con el cuerpo médico del Real Madrid para realizar un balance preciso de la evolución de su lesión, pero no está prevista en este momento ninguna intervención quirúrgica.

"De común acuerdo con el club, se realizaron pruebas complementarias para establecer un balance preciso sobre la evolución de su rodilla", precisó el entorno del capitán de los Bleus en un comunicado.

"En este momento está descartada una intervención quirúrgica", señaló la misma fuente. Este estudio "tiene el objetivo de optimizar su seguimiento y preparar un regreso en las mejores condiciones".

Mbappé, mermado por una lesión en el ligamento externo de la rodilla izquierda desde finales de 2025, causó baja para el partido de vuelta ante el Benfica el martes de playoffs de la Champions, después de haber sentido "un dolor demasiado persistente" en el entrenamiento.

Según la prensa española, el delantero estaría molesto con los médicos del club merengue debido a que no encuentran una solución a su problema. Esto provocó que Mbappé viajara a su país para buscar otra opinión.

En el horizonte cercano del Real Madrid, aún con la duda de Kylian, se presentan dos compromisos cruciales para el devenir de la temporada, con la doble cita de octavos de Champions ante el Manchester City (11 y 17 de marzo).

La selección francesa, por su parte, se enfrentará en un partido amistoso a Brasil el 26 de marzo en Boston y a Colombia tres días después en Washington, a dos meses y medio del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.