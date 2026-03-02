La pareja que fue agredida en un campo de fútbol

Los esposos estaban viendo un partido de fútbol, cuando fueron agredidos.
Una pareja de esposos fue agredida mientras se encontraba en el campo de fútbol de la playa El Tulate, en San Andrés Villa Seca.
Amigos y familiares que presenciaron la agresión dijeron que un hombre, que no conocen, llegó y se dirigió a las víctimas para golpearlas con un bate, luego se retiró.
Varias personas auxiliaron a la pareja y la trasladaron en un carro particular hacia el Centro de Atención Permanente (CAP) de San José La Máquina.
Posteriormente, elementos de la brigada local los trasladaron al Hospital Nacional de Mazatenango para recibir atención especializada.
Según el informe médico, María Lucinda Serrano Morales, de 33 años, presenta un trauma craneal, mientras que su esposo, Esvin Leonel Quinteros Rivas, de 36 años, sufrió fracturas expuestas en ambos brazos.
En estado delicado
Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión, ya que el hombre permanece desorientado y la mujer se encuentra inconsciente, señalaron cuerpos de socorro al cierre de esta nota.
Por su lado, la Policía Nacional Civil (PNC) indicó que se investigan los hechos y se busca al responsable del ataque.