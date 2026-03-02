Cuatro magistrados titulares y cuatro suplentes pretenden continuar en la CC

-

Cuatro magistrados titulares y cuatro suplentes se postulan, nuevamente para la CC, mientras que los restantes dos, no mostraron interés.

Concluida la recepción de expedientes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para la designación de magistrados de Corte de Constitucionalidad (CC), los listados de los tres órganos de Estados pendientes en nombrar sus representantes para la XIV Magistratura dan cuenta del intento por mantener en cargo de 4 actuales titulares e igual cantidad de suplentes.

Es que el único magistrado titular que decidió no competir por un espacio en la nueva magistratura, período 2026-2031 fue Néster Vásquez Pimentel, decisión que había anunciado el pasado 4 de febrero durante la elección del magistrado titular y suplente de la CC por el Colegio de Abogados y Notarios (CANG).

Otro de los togados de la CC que no mostró interés por un período más fue el magistrado suplente Juan José Samayoa Villatoro, que llegó a la alta corte constitucional en representación de la presidencia de la República, nombrado por el expresidente Alejandro Giammattei, junto a la actual magistrada titular Leyla Lemus.

Intento frustrado

El primer magistrado titular en aparecer en las listas de aspirantes hacia la CC fue Leyla Lemus, quien participó como aspirante por el Consejo Superior Universitario (CSU), de la Universidad de San Carlos (USAC).

Sin embargo, durante la votación para magistrado titular por la USAC, Lemus, aunque compitió en la elección con Marisol Rivera su designación simplemente no se dio. Los resultados de esta contienda fueron 23 votos para Rivera y 13 para Lemus.

Con esto, Benner García, representante del CANG, ante el CSU presente en la elección resaltó que en la elección tanto de magistrado titular y suplente de la USAC en la CC, se necesitó 20 votos válidos que correspondió a la mayoría absoluta de los consejeros presentes, que sumaban 39.

Leyla Lemus. (Foto: Archivo/Soy502)

Única postulación

Los restantes tres magistrados titulares de la actual CC siguieron los pasos de Lemus. La única diferencia la marcaron los togados, representante del CANG y del Congreso en esta Corte, ya que Héctor Hugo Pérez Aguilera aparece en los 39 profesionales que presentaron su expediente en la CSJ, el pasado viernes 27 de febrero.

Es de recordar que el 21 de junio de 2021, el CSU eligió a Pérez Aguilera luego de que la CC anulara la elección de Gloria Porras en marzo de ese mismo año por considerar que el evento fue inconstitucional por haberse realizado con el voto público y sin que la electa tuviese trayectoria de docente universitaria.

Héctor Hugo Pérez Aguilera. (Foto: Archivo/Soy502)

Mientras que el nombre de Roberto Molina Barreto, vigente en la CC desde el 2006, cuando fue designado por el expresidente Oscar Berger, sólo participa en el proceso de elección del Congreso de la República.

Esta misma situación sucede con el magistrado suplente Rony Eulalio López Contreras, quien se postula como magistrado titular y suplente de la CC por el Congreso de la República.

Roberto Molina Barreto. (Foto: Wilder López/Soy502)

En las listas

Con esto, resalta que la postulación de la magistrada titular Dina Josefina Ochoa Escribá, quien además de haberse enlistado en el proceso de la CSJ, también se registra en la nómina de aspirantes del proceso promovido por el Legislativo.

Ochoa Escribá fue electa en el 2021 como magistrada titular de la CC, período 2021-2026 por el pleno de diputados al Congreso de la República.

Pero el caso de Ochoa Escribá, no es el único, pues los magistrados suplentes Luis Adolfo Rosales Marroquín, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez y Walter Paulino Jiménez Texaj.

Dina Ochoa. (Foto: Wilder López/Soy502)

Aunque los tres actuales magistrados suplentes de la CC buscan continuar en el cargo al postularse en el proceso de elección del Congreso de la República y de la CSJ.

El caso de Jiménez Texaj es de resaltar, pues también participa en el proceso de elección de en el proceso del CSU, también participó.

Elección

La elección de magistrado titular y suplente por el Congreso y la presidencia de la República ésta prevista para este martes 3 de marzo.