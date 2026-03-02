Flick: "¿Remontar al Atlético? Queremos hacer posible lo imposible"

-

El FC Barcelona afronta este martes uno de los mayores retos de la temporada. Su técnico, Hansi Flick, dejó claro en la previa que el objetivo es claro: intentar una remontada histórica en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, después del contundente 4-0 encajado en la ida.

Desde la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el preparador alemán transmitió ambición y determinación. Aseguró que el equipo quiere "hacer posible lo imposible" y recordó que, aunque el rival demostró su potencial en el primer duelo, el Barça también tiene armas para devolver el golpe: "Tendremos delante un equipo fantástico que nos hizo mucho daño en el primer partido, pero nosotros también podemos hacérselo. Sabemos que no va a ser fácil, pero no vamos a rendirnos hasta el final".

Flick insistió en que el aspecto táctico será determinante. Considera imprescindible "jugar con inteligencia, pero también con hambre" para revertir la eliminatoria. En ese sentido, detalló que será fundamental actuar como bloque sólido tanto en defensa como en ataque: "Jugar como una unidad, con y sin balón, presionar bien, ganar los duelos y, ante un rival con transiciones perfectas como las que hace el Atlético, no perder balones".

El conjunto azulgrana llegará al compromiso con bajas sensibles. Robert Lewandowski no podrá participar debido a una fractura en la órbita del ojo izquierdo sufrida ante el Villarreal CF. Tampoco estarán disponibles Frenkie de Jong, por lesión, ni Eric García, sancionado tras su expulsión en el Estadio Metropolitano.

❝ Que lo imposible sea posible ❞



Repasa la rueda de prensa de Hansi Flick pic.twitter.com/a9u6XAaJTi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 2, 2026

Lejos de lamentarse, el entrenador ve estas ausencias como una ocasión para que otros futbolistas den un paso al frente y demuestren su nivel. No desveló si Ronald Araujo formará de inicio en el centro de la defensa, aunque sí confirmó que Pedri volverá al once tras superar su lesión. "Es una buena noticia que pueda estar y ya veremos cuánto puede jugar", explicó sobre el canario.

Finalmente, también se refirió al excelente momento de Lamine Yamal. Aunque reconoció que se trata de "un jugador excepcional", subrayó que el desafío exige el compromiso colectivo: mañana necesitarán "a todos los jugadores enchufados, no solo a él".