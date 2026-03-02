Trump dice que EE. UU. podría continuar con los ataques a Irán por más de un mes

-

El mandatario Donald Trump acusó a Irán de desarrollar armas nucleares y misiles balísticos.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump indicó que Estados Unidos podría mantener la ofensiva contra Irán más allá del plazo de un mes del que habló públicamente.

"Calculamos cuatro semanas para completarlo. El mando militar, como saben, lo hizo en aproximadamente en una hora, así que vamos muy adelantados.", dijo el presidente.

Sin embargo, Trump también señaló lo siguiente: "Desde el principio proyectamos cuatro o cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá. Lo haremos".

"Alguien dijo hoy: «Bueno, el presidente quiere hacerlo muy rápido. Después, se aburrirá». No me aburro. No hay nada aburrido en esto", mencionó el mandatario.

| AHORA: Trump sobre Irán:



Calculamos cuatro semanas para completarlo. El mando militar, como saben, lo hizo en aproximadamente una hora, así que vamos muy adelantados.

pic.twitter.com/zMxta1Wkkh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 2, 2026

El ataque

Trump volvió a justificar su ataque acusando a Irán de desarrollar armas nucleares y misiles balísticos.

"Esta era nuestra última y mejor ocasión para atacar, lo que estamos haciendo ahora mismo, y eliminar las amenazas intolerables que plantea este régimen enfermo y siniestro", declaró.

Horas antes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que Estados Unidos irá "tan lejos como sea necesario".

| AHORA: Trump sobre Irán:



Desde el principio, proyectamos cuatro o cinco semanas, pero tenemos la capacidad de extenderlo mucho más. Lo haremos.



Alguien dijo hoy: «Bueno, el presidente quiere hacerlo muy rápido. Después, se aburrirá». No me aburro. No hay nada aburrido en… pic.twitter.com/oiwlKcsCOa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 2, 2026

Hegseth quiso diferenciar la operación en Irán de las prolongadas intervenciones estadounidenses en Irak y Afganistán.

"Nada de estúpidas reglas de enfrentamiento, nada de atolladeros de construcción nacional, nada de ejercicios de construcción de democracia. Nada de guerras políticamente correctas. Luchamos para ganar y no desperdiciamos tiempo ni vidas", dijo.

El país norteamericano junto a Israel comenzaron a atacar Teherán desde el pasado sábado 28 de febrero, en donde lograron la muerte del líder supremo iraní, el ayatola Alí Jameneí (Ali Khamenei).

*Con información de AFP