Operación remontada para un Barcelona que aspira al triplete

-

Una final de Copa del Rey en juego y la posibilidad de mantener el sueño del triplete. El FC Barcelona apela a la heroica de la remontada, este martes (2:00 p. m. en vivo por Sky) ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou, para dejar sin efecto el 4-0 encajado en la ida.

El premio será estar en la final el 18 de abril en Sevilla, que culés o colchoneros disputarán ante un equipo vasco, el que salga vivo del derbi en San Sebastián entre Real Sociedad y Athletic Club, con un 1-0 en la ida para el equipo txuriurdin.

A pesar de la debacle en el Metropolitano, desde el conjunto azulgrana se han multiplicado los mensajes en las últimas horas que apuntan a una conjura para realizar una nueva gesta histórica, pero no inédita. Porque aún permanece en el recuerdo de los aficionados la remontada ante el Paris Saint Germain en Champions en marzo de 2017 (4-0 en París; 6-1 en el Camp Nou).

́ ‼️



El jugador del primer equipo Robert Lewandowski recibió un traumatismo en el partido de ayer ante el Villarreal. Las pruebas realizadas hoy diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo.



El jugador será… pic.twitter.com/fuFgMXPYmx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 1, 2026

Estas semifinales tienen aroma de revancha para el Atlético, que cayó eliminado el año pasado en semifinales de Copa ante el mismo rival, que terminaría levantando la Copa tras la final ganada al Real Madrid.

El Barsa buscará el milagro sin Robert Lewandowski, baja de última hora por la fractura en la órbita del ojo izquierdo, el centrocampista Frenkie de Jong, también lesionado, y el defensa Eric García, que se perderá el partido tras su expulsión en la ida.