Alberto González se lleva la "Plata" para Guatemala en Santo Domingo 2026

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Alberto González se lleva la medalla de plata para Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.

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El guatemalteco obtuvo la medalla este domingo 2 de agosto, durante su participación en la Media Maratón Masculina (21 km), demostrando su constancia y disciplina.

Mientras se aproximaba a la meta, el narrador afirmó que fue un resultado inesperado.

El tiempo del guatemalteco fue de 1:04:57.89. "Un nuevo logro que enaltece al atletismo guatemalteco y refleja la ardua preparación previa", se afirma de manera oficial ante este triunfo.

El país está de fiesta y agradece que el atleta haya brillado ante el mundo.

Este es el momento en que Alberto González llega a la meta en Santo Domingo 2026:

Alberto González se lleva la medalla de plata para #Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. @soy_502 pic.twitter.com/L16Kt64URl — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) August 2, 2026