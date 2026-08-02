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Alberto González se lleva la "Plata" para Guatemala en Santo Domingo 2026

  • Por Selene Mejía
02 de agosto de 2026, 08:53
Alberto González se llevó la plata para Guatemala. (Foto: Comité Olímpico Guatemalteco)

Alberto González se llevó la plata para Guatemala. (Foto: Comité Olímpico Guatemalteco)

Alberto González se lleva la medalla de plata para Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. 

OTRAS NOTICIAS: Guatemala cosecha nueva plata en el cierre del ráquetbol en Santo Domingo

El guatemalteco obtuvo la medalla este domingo 2 de agosto, durante su participación en la Media Maratón Masculina (21 km), demostrando su constancia y disciplina. 

Mientras se aproximaba a la meta, el narrador afirmó que fue un resultado inesperado.

El tiempo del guatemalteco fue de 1:04:57.89. "Un nuevo logro que enaltece al atletismo guatemalteco y refleja la ardua preparación previa", se afirma de manera oficial ante este triunfo. 

El país está de fiesta y agradece que el atleta haya brillado ante el mundo. 

Este es el momento en que Alberto González llega a la meta en Santo Domingo 2026: 

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Foto: Comité Olímpico Guatemalteco.

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