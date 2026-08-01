Así recuerdan a modelo Sebastián Villaverde en Guatemala

-

Sebastián Villaverde falleció en un accidente de tránsito mientras conducía en motocicleta por Tecpán, Chimaltenango. Así es recordado.

A través de videos de su trabajo sus amigos, colegas y seres queridos lo han recordado. El contenido destaca los mejores momentos de Sebastián en el deporte y las pasarelas.

¿Quién era Sebastián Villaverde?

Tenía 24 años, era modelo guatemalteco y participó en diversas e importantes semanas de la moda en Latinoamérica como en Cali y Cartagena de Indias, Colombia; Quito, Ecuador, entre otros.

Era atleta de trail running, disciplina deportiva que consiste en correr por senderos naturales, caminos de tierra, montañas, bosques o cerros, alejándose del asfalto y de las pistas urbanas tradicionales. También practicaba motocross y realizaba viajes en motocicleta por el país.

MIRA: