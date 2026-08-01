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Así recuerdan a modelo Sebastián Villaverde en Guatemala

  • Por Selene Mejía
01 de agosto de 2026, 16:58
Modelo, Sebas Villaverde es recordado. (Foto: Instagram)

Modelo, Sebas Villaverde es recordado. (Foto: Instagram)

Sebastián Villaverde falleció en un accidente de tránsito mientras conducía en motocicleta por Tecpán, Chimaltenango. Así es recordado. 

OTRAS NOTICIAS: Sebastián Villaverde, el modelo guatemalteco fallecido en accidente

A través de videos de su trabajo sus amigos, colegas y seres queridos lo han recordado. El contenido destaca los mejores momentos de Sebastián en el deporte y las pasarelas. 

¿Quién era Sebastián Villaverde?

Tenía 24 años, era modelo guatemalteco y participó en diversas e importantes semanas de la moda en Latinoamérica como en Cali y Cartagena de Indias, Colombia; Quito, Ecuador, entre otros.

Era atleta de trail running, disciplina deportiva que consiste en correr por senderos naturales, caminos de tierra, montañas, bosques o cerros, alejándose del asfalto y de las pistas urbanas tradicionales. También practicaba motocross y realizaba viajes en motocicleta por el país.

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