Adolescente muere durante recorrido hacia la cima del volcán Acatenango

El menor, de 17 años, falleció en las faldas del volcán Acatenango.
OTRAS NOTICIAS: Establecen tarifa máxima del transporte público por aumento de la gasolina
El adolescente junto a un grupo de turistas ascenderían al volcán Acatenango, ubicado entre los departamentos de Sacatepéquez y Chimaltenango, cuando cayó al suelo durante la madrugada del 2 de agosto.
Los Bomberos Municipales Departamentales acudieron a asistir al menor pero al llegar confirmaron su muerte.
De manera preliminar, los cuerpos de socorro informaron que el adolescente presentó complicaciones cardiorrespiratorias durante el ascenso al volcán.
El cuerpo del menor fue rescatado de la altura del volcán y trasladado hacia la aldea La Soledad, Chimaltenango, para que la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) realicen las diligencias correspondientes tras su deceso.