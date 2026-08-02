Así localizaron a la colombiana reportada como desaparecida en Guatemala

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Desde el 13 de julio, la familia de Leidy dejó de recibir información de ella.

Leidy Mariana Zambrano Suárez, de 31 años, de nacionalidad colombiana y estadounidense, apareció este 1 de agosto luego de haberse activado alertas interinstitucionales para poder hallarla.

La mujer habría estado sin comunicación con sus familiares desde el 13 de julio, cuando tomó un vuelo hacia Guatemala desde los Estados Unidos, lo que habría causado alarma.

La Agencia Fiscal de la Mujer del Ministerio Público (MP), ubicada en Sacatepéquez, informó que una mujer se presentó en sus oficinas, donde fue identificada como Leidy Zambrano, de profesión maestra.

(Foto vía: RRSS)

La joven explicó las circunstancias por las que perdió contacto durante su estadía en el país, desde la última vez que se le vio a inmediaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, en la zona 13 de la ciudad de Guatemala.

De acuerdo con su declaración, tras arribar a Guatemala su teléfono celular presentó fallas. Además, debido a que se encontraba realizando voluntariado en comunidades, le habría sido difícil comunicarse con sus familiares.

Tras conocer que era buscada, decidió informar que se encontraba bien; por lo que los reportes de desaparición fueron desactivados.