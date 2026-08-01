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Guatemala cosecha nueva plata en el cierre del ráquetbol en Santo Domingo

  • Con información de Bernie Morales/Colaborador
01 de agosto de 2026, 17:56
#JuegosCAyCaribe
María Renée Rodríguez y Gabriela Martínez subieron al podio de ráquetbol, en la última competencia de este deporte en Santo Domingo, que nos otorgó varias medallas. (Foto: COG)

María Renée Rodríguez y Gabriela Martínez subieron al podio de ráquetbol, en la última competencia de este deporte en Santo Domingo, que nos otorgó varias medallas. (Foto: COG)

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe empiezan a cerrar la actividad de algunos deportes. Esta vez es el turno de ráquetbol, la cuarta disciplina que más medallas le ha dado a Guatemala en lo que va de Santo Domingo 2026.

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Este sábado se disputó la final por equipos femenino. Las guatemaltecas Ana Gabriela Martínez y María Rodríguez se enfrentaron ante las mexicanas Montserrat Mejía y Alexandra Herrera.

Gaby Martínez presumió sus tres medallas de plata conquistadas en estos Juegos. (Foto: COG)
Gaby Martínez presumió sus tres medallas de plata conquistadas en estos Juegos. (Foto: COG)

México dominó, como lo hizo en gran parte de todo el torneo en las categorías femeninas y masculinas, y terminó ganando el oro en un cerrado encuentro que terminó 2 sets a 1.

Con esto, el ráquetbol nacional suma ya seis preseas en los Juegos: cuatro platas y dos bronces. "Gaby" Martínez se llevó tres metales plateados en la modalidad individual, dobles femenino y por equipos femenino. A nivel masculino, solo se pudo ganar plata en dobles con la pareja Christian Aldana y Juan Salvatierra.

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