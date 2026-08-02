Guatemala enfrentará a Estados Unidos en los cuartos del Premundial Sub-20

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Guatemala ya conoce el desafío que tendrá en los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf.

La goleada 4-0 de Panamá sobre Honduras confirmó que la Bicolor avanzó como octavo sembrado y, por lo tanto, se medirá a Estados Unidos, líder de los primeros lugares de la fase de grupos.

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Los goles de Josué Wood, Moisés Richards, Gerson Gordón y Carlos Rodríguez le dieron el triunfo a los canaleros, que finalizaron séptimos entre los ocho clasificados con cuatro puntos. Guatemala, con tres unidades, ocupó el último boleto disponible entre los mejores terceros.

El duelo entre guatemaltecos y estadounidenses se disputará el martes (8:00 p. m.) y tendrá un premio de enorme valor: el ganador asegurará su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.

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La Azul y Blanco buscará su tercera presencia en un Mundial de la categoría, luego de participar en las ediciones de 2011 y 2023.

Precisamente, uno de los recuerdos más importantes del futbol juvenil guatemalteco llegó ante Estados Unidos.

En los cuartos de final del Premundial de 2011, Guate derrotó 2-1 al conjunto norteamericano en el estadio Mateo Flores para sellar su primera clasificación mundialista.

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Guatemala se enfrentará a Estados Unidos por el pase a las semifinales y el boleto para la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA.



¿Podrá la bicolor superar a los estadounidenses?



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Aquel día, Gerson Lima abrió el marcador, Conor Doyle igualó para los estadounidenses y Henry López anotó el gol de la histórica victoria que desató la celebración de toda la afición chapina.