Guatemala enfrentará a Estados Unidos en los cuartos del Premundial Sub-20

Guatemala ya conoce el desafío que tendrá en los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf.
OTRAS NOTICIAS: Inter Miami empata con el Columbus Crew en el regreso de Messi
La goleada 4-0 de Panamá sobre Honduras confirmó que la Bicolor avanzó como octavo sembrado y, por lo tanto, se medirá a Estados Unidos, líder de los primeros lugares de la fase de grupos.
Los goles de Josué Wood, Moisés Richards, Gerson Gordón y Carlos Rodríguez le dieron el triunfo a los canaleros, que finalizaron séptimos entre los ocho clasificados con cuatro puntos. Guatemala, con tres unidades, ocupó el último boleto disponible entre los mejores terceros.
El duelo entre guatemaltecos y estadounidenses se disputará el martes (8:00 p. m.) y tendrá un premio de enorme valor: el ganador asegurará su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.
La Azul y Blanco buscará su tercera presencia en un Mundial de la categoría, luego de participar en las ediciones de 2011 y 2023.
Precisamente, uno de los recuerdos más importantes del futbol juvenil guatemalteco llegó ante Estados Unidos.
En los cuartos de final del Premundial de 2011, Guate derrotó 2-1 al conjunto norteamericano en el estadio Mateo Flores para sellar su primera clasificación mundialista.
Aquel día, Gerson Lima abrió el marcador, Conor Doyle igualó para los estadounidenses y Henry López anotó el gol de la histórica victoria que desató la celebración de toda la afición chapina.