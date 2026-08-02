Comunicaciones suda para ganar su primer partido del torneo ante San Pedro

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Terminaron sufriendo en el terreno de juego, pero Comunicaciones se las arregló para conseguir su primer triunfo en el torneo Apertura 2026, tras derrotar 1-0 a San Pedro en el estadio Cementos Progreso.

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Les costó poco más de media hora a los albos romper el cerrojo de los supergallos, pero sí avisaron en la primera mitad con remates de Nelso García (minuto 5), Karel Espino (15) y Dairon Reyes (16).

Aunque la más cercana llegó al borde del descanso, sobre el 45+1, cuando Dewinder Bradley probó con un derechazo desde el borde del área, que pegó en el poste derecho de la portería defendida por Vander Cruz.

Del otro lado, el conjunto sampedrano avisó con zapatazos de Yasnier Matos (10), Emerson García (30) y Benedicto Aldana (44), que molestaron a un Fredy Pérez que estuvo atento a cada jugada.

Matos tuvo otra oportunidad en un tiro de esquina que cabeceó, al 49, pero Pérez detuvo y, en el 56, una combinación entre Bradley y Ánderson Ortiz, terminó con el último probando con un remate mordido que Cruz detuvo sin problemas.

Euforia y problemas

Sobre el 63, llegó la algarabía crema. Emerson Raymundo hizo una buena jugada por la izquierda y filtró perfecto para una descolgada de Omar Duarte, quien no desaprovechó la oportunidad y, con la izquierda, cruzó la pelota para festejar el primer tanto albo en el certamen.

Pero no todo fue color de rosa para el cuadro dirigido por Marco Antonio Figueroa, ya que cuatro minutos más tarde, Marco Domínguez cometió una falta al borde del área que le valió una segunda amarilla y se tuvo que ir prematuramente a los camerinos.

Por si fuera poco, en el 72, Diego Santis también se fue expulsado (por doble amarilla) y dejó a los suyos con dos hombres menos en el campo, lo que provocó que San Pedro se envalentonara.

Edwin Vásquez mandó a los suyos al frente para tratar de empatar, aunque les faltó muchísima claridad en los últimos metros y, de hecho, estuvieron cerca de ver el segundo en contra en un par de oportunidades de la "Shera" Ortiz (75 y 81).

La más clara para los shecanos fue ya en el descuento, específicamente al 90+3, cuando Sebastián Colón hizo un globito y probó colocarla, pero Fredy se estiró para ahogar el grito de gol y sentenciar el triunfo blanco, el primero del Apertura 2026.