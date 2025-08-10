Versión Impresa
Los álbumes de colección que marcaron nuestra infancia

  • Por Selene Mejía
10 de agosto de 2025, 09:45
Los álbumes de estampitas marcaron nuestra infancia. (Fotos: Redes Sociales)

En la década de los 80 y 90 coleccionar álbumes de estampas era una de las pasiones de muchos. ¿Cuál tuviste y cuál recuerdas con nostalgia?

Durante los recreos intercambiar las imágenes que aún no se tenían era una de las actividades favoritas, los vecinos de la cuadra se reunían para saber cuál estampa ya había logrado conseguir "chilereandola" con el grupo. Buscar las rarezas se convertía en una cacería.

Las librerías de la cuadra o tiendas de barrio se unían a la fiebre vendiendo sobrecitos donde, con suerte, no salían repetidas. Sin embargo, el Portal de Comercio, en el Centro Histórico zona 1, era el punto en el que los vendedores ofrecían estampitas a un precio más elevado pues los sobres ya estaban abiertos y las estampas sueltas.

Estos son algunos de los que marcaron la época:

1. Viva la humanidad

álbumes colección infancia 1
Viva la Humanidad. (Foto: Qué Chilero Muchá)

Se distribuyó en Guatemala en 1990 y fue popular por su aporte educativo. Trató temas científicos, históricos y culturales que abarcaban ciencias naturales, historia y detalles de las sociedades del mundo, así como temas complejos como el inicio de las guerras o el peligro del consumo de drogas. 

@retrotoysmora Album viva la humanidad. #guatemala #parati #retrotoysmora #fyp #vintage #capsulaeneltiempo #coleccionable #90s #retro #album #cienciaentiktok #coleccionismo ♬ Back In Time - Huey Lewis & The News

2. Barbie

barbia album
Foto: Barbie.

El álbum salió en 1983 y fue un hit por la fama de la muñeca de Mattel. Fue hecho en Argentina por Panini. Se trató de las aventuras de Barbie viajando por el mundo y disfrutando de las estaciones con sus amigos, además de la compañía de Skipper (su hermana pequeña) y Ken. 

 

 

3. He-Man y los Amos del Universo

he man
Foto: Retro Toys Mora.

Esta colección apareció en 1983 con la fiebre de la caricatura que se transmitía por canales nacionales, en horario estelar, todas las tardes. Mostraba episodios de la serie animada. 

@retrotoysmora Álbum he man 1983 #parati #fyp #Guatemala #Chapin #infancia #RetrotoysMora #retro #80s #Heman #Skeletor #Motu #Panini #vintage ♬ He-Man And The Masters Of The Universe - Main Theme - Geek Music

4. El amor es así

el amor es así album nostalgia
Foto: Facebook.

Abordada la vida en pareja y reflejaba el respeto mutuo y la paciencia al iniciar una vida en familia, una especie de educación emocional. Surgió en los años 70 pero se popularizó en la década de los 80. 

el amor es así album nostalgia 1
Foto: Facebook.

5. Álbumes de los Mundiales de Fútbol

album mundiales futbol nostalgia
Foto: Tik Tok.

Los álbumes de estampas de los Mundiales de Fútbol han sido famosos desde en las décadas de los 80 y 90, producidos por Panini. Los álbumes de los mundiales de 1982, 1986, 1990 y 1994 fueron muy buscados y valorados, hasta la fecha por coleccionistas.

album mundiales futbol nostalgia 1
Foto: Estampas Mundial Panini Guatemala.

6. Garfield

garfield album nostalgia
Foto: Panini.

Este álbum se popularizó en 1989 mientras la caricatura se transmitía en televisión y también era distribuido por Panini. El famoso gato lucía distintos trajes como rockero, vaquero y también mostraba su amistad con Odie, el perrito que lo seguía a todos lados, sin contar su comida favorita: la lasaña. 

@retrotoysmora Álbum Garfield panini 1989 #vintage #guatemala #chapin #retro #parati #fyp #gardfield #album #infancia #coleccionismo #coleccion ♬ sonido original - FideosVerdes

7. Thundercats

thundercats album nostalgia
Foto: Oficial.

Fue lanzado en el año 1986 con la moda de la caricatura que se disfrutaba en la franja infantil de las tardes. Contenía los episodios importantes.

@retrotoysmora Álbum tundercats 1986 #Tundercats #Retro #fyp #parati #Guatemala #Chapin #infancia #RetrotoysMora #80s #vintage #felinoscosmicos #Mexico #colecciones ♬ Thundercats (1985) - Theme Song - Geek Music

8. Álbum Dinosaurios Winni

album winni dinosaurios 1
Foto: Retrotoys Mora.

Consistía en coleccionar 25 calcomanías holográficas de los dinosaurios. Cada estampa aparecía en los pastelitos Winni que debías comprar en la tienda. Famoso en los años 90.

@retrotoysmora Álbum dinosaurios winny años 90s #retrotoysmora #guatemala #parati #fyt #viral #winny #90s #retro #nostalgia #recuerdo #coleccion ♬ She Share Story (for Vlog) - 山口夕依

9. Pokémon

pokemon albun nostalgia
Foto: Tik Tok.

Surgió en 1999 distribuido por la bebida gaseosa Mirinda. Se trató de un álbum dedicado al anime del videojuego, centrado en criaturas ficticias llamadas Pokémon. Los jugadores, conocidos como entrenadores Pokémon, exploran un mundo lleno de estas criaturas, capturándolas, entrenándolas y combatiendo con otros entrenadores. 

@retrotoysmora Promocionales retro de pokemon album colombiano. #retro #retrotoysmora #pokemon #mirinda #pepsi #album #estampas #atrapalosya #pikachu #vintage #ashketchum ♬ Atrápalos Ya! (Pokémon) - Inheres

10. Vida

album vida nostalgia 1
Foto: RetroToys Mora.

Se trataba de una hermosa colección de la flora, fauna y sus divisiones, un contenido muy educativo que mostraba la naturaleza. Fue famoso en entre los años 80 y 90.  Las estampas no se pegaban del todo, pues atrás incluía la información de cada uno de los ejemplares. 

@retrotoysmora Álbum vida #retrotoysmora #parati #fyt #guatemala #retro #costarica #honduras #album #educativo #animales #viral #viraltiktok ♬ She Share Story (for Vlog) - 山口夕依

