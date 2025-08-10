Los álbumes de colección que marcaron nuestra infancia

-

En la década de los 80 y 90 coleccionar álbumes de estampas era una de las pasiones de muchos. ¿Cuál tuviste y cuál recuerdas con nostalgia?

Durante los recreos intercambiar las imágenes que aún no se tenían era una de las actividades favoritas, los vecinos de la cuadra se reunían para saber cuál estampa ya había logrado conseguir "chilereandola" con el grupo. Buscar las rarezas se convertía en una cacería.

Las librerías de la cuadra o tiendas de barrio se unían a la fiebre vendiendo sobrecitos donde, con suerte, no salían repetidas. Sin embargo, el Portal de Comercio, en el Centro Histórico zona 1, era el punto en el que los vendedores ofrecían estampitas a un precio más elevado pues los sobres ya estaban abiertos y las estampas sueltas.

Estos son algunos de los que marcaron la época:

1. Viva la humanidad

Viva la Humanidad. (Foto: Qué Chilero Muchá)

Se distribuyó en Guatemala en 1990 y fue popular por su aporte educativo. Trató temas científicos, históricos y culturales que abarcaban ciencias naturales, historia y detalles de las sociedades del mundo, así como temas complejos como el inicio de las guerras o el peligro del consumo de drogas.

Album viva la humanidad.

2. Barbie

Foto: Barbie.

El álbum salió en 1983 y fue un hit por la fama de la muñeca de Mattel. Fue hecho en Argentina por Panini. Se trató de las aventuras de Barbie viajando por el mundo y disfrutando de las estaciones con sus amigos, además de la compañía de Skipper (su hermana pequeña) y Ken.

3. He-Man y los Amos del Universo

Foto: Retro Toys Mora.

Esta colección apareció en 1983 con la fiebre de la caricatura que se transmitía por canales nacionales, en horario estelar, todas las tardes. Mostraba episodios de la serie animada.

Álbum he man 1983

4. El amor es así

Foto: Facebook.

Abordada la vida en pareja y reflejaba el respeto mutuo y la paciencia al iniciar una vida en familia, una especie de educación emocional. Surgió en los años 70 pero se popularizó en la década de los 80.

Foto: Facebook.

5. Álbumes de los Mundiales de Fútbol

Foto: Tik Tok.

Los álbumes de estampas de los Mundiales de Fútbol han sido famosos desde en las décadas de los 80 y 90, producidos por Panini. Los álbumes de los mundiales de 1982, 1986, 1990 y 1994 fueron muy buscados y valorados, hasta la fecha por coleccionistas.

Foto: Estampas Mundial Panini Guatemala.

6. Garfield

Foto: Panini.

Este álbum se popularizó en 1989 mientras la caricatura se transmitía en televisión y también era distribuido por Panini. El famoso gato lucía distintos trajes como rockero, vaquero y también mostraba su amistad con Odie, el perrito que lo seguía a todos lados, sin contar su comida favorita: la lasaña.

Álbum Garfield panini 1989

7. Thundercats

Foto: Oficial.

Fue lanzado en el año 1986 con la moda de la caricatura que se disfrutaba en la franja infantil de las tardes. Contenía los episodios importantes.

Álbum tundercats 1986

8. Álbum Dinosaurios Winni

Foto: Retrotoys Mora.

Consistía en coleccionar 25 calcomanías holográficas de los dinosaurios. Cada estampa aparecía en los pastelitos Winni que debías comprar en la tienda. Famoso en los años 90.

Álbum dinosaurios winny años 90s

9. Pokémon

Foto: Tik Tok.

Surgió en 1999 distribuido por la bebida gaseosa Mirinda. Se trató de un álbum dedicado al anime del videojuego, centrado en criaturas ficticias llamadas Pokémon. Los jugadores, conocidos como entrenadores Pokémon, exploran un mundo lleno de estas criaturas, capturándolas, entrenándolas y combatiendo con otros entrenadores.

Promocionales retro de pokemon album colombiano.

10. Vida

Foto: RetroToys Mora.

Se trataba de una hermosa colección de la flora, fauna y sus divisiones, un contenido muy educativo que mostraba la naturaleza. Fue famoso en entre los años 80 y 90. Las estampas no se pegaban del todo, pues atrás incluía la información de cada uno de los ejemplares.