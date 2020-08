El alcalde de Antigua Guatemala, Víctor Hugo del Pozo, resultó ileso del accidente sufrido este martes en la ruta que comunica la ciudad colonial con Santa Lucía Milpas Altas.

"Hay un sector donde hay curvas y suele haber accidentes ahí y hoy me tocó a mí. Se me derrapó el picop en el que iba, no lo pude controlar, con el asfalto mojado y me empotré en un árbol. Gracias a Dios yo estoy bien, me hice pruebas y chequeos y estoy bien", dijo del Pozo en entrevista telefónica con Soy502.

Al momento del percance, el funcionario viajaba con su esposa. Ninguno de los dos sufrió golpes de consideración.

"Mi esposa estaba conmigo. Nos golpeamos la cabeza, pero todo bien", dijo el jefe edil.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la localidad acudieron al lugar del percance y constataron que el percance fue provocado por el asfalto mojado y un poco de aceite que estaba derramado en la ruta.