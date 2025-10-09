El alcalde de Fraijanes confirma denuncia por derrumbe del km 24 y señala omisiones

-

El alcalde de Fraijanes confirma denuncia por el caso del derrumbe ocurrido en el km 24 de la ruta a El Salvador y señala omisiones desde 2010.

El alcalde de Fraijanes, Daniel Rustrián, confirmó que la municipalidad presentará una denuncia formal contra César Eric Rolando Winter Chen, propietario del terreno en donde ocurrió el derrumbe del kilómetro 24 de la ruta que conduce a El Salvador.

"Es una emergencia con impacto económico y social no solo para Fraijanes, sino para todos los que usan esa carretera", dijo el jefe edil.

Winter Chen, fue candidato a diputado en 2023 por el partido Nosotros. La información fue dada a conocer en una entrevista con ConCriterio, y Rustrián comentó que desde el miércoles último intentan localizarlo.

Por aparte, Winter Chen también fue candidato a alcalde de Fraijanes en 2019 por el partido Fuerza.

Según explicó Rustrián, el área no contaba con licencias municipales de construcción ni de operación comercial, y fue identificada como el punto en donde se originó el deslizamiento que afectó gravemente el tránsito y la seguridad del sector.

El alcalde agregó que el área fue utilizada como parqueo de maquinaria, sin registro de extracción de material selecto.

También indicó que, aunque el Código Municipal permite imponer multas de hasta 500 mil quetzales, el impacto de este derrumbe supera ampliamente esa capacidad.

Rustrián durante una inspección en el área del derrumbe ocurrido en el km 24 de la ruta a El Salvador, jurisdicción de Fraijanes. (Foto: Cortesía/Soy502)

Advertencias ignoradas

Según el alcalde, Conred había emitido recomendaciones desde 2010, es decir hace 15 años, sobre los riesgos geológicos en ese sector. Específicamente, se alertó al Ministerio de Comunicaciones sobre la inestabilidad de al menos un kilómetro de esa zona. "Lo ocurrido hoy es resultado de años de omisiones del Estado. No es un tema municipal, es un problema nacional", subrayó.

También mencionó que situaciones similares han ocurrido en Escuintla, la avenida Hincapié y en colectores colapsados de Villa Nueva, lo que refleja un patrón de falta de mantenimiento y prevención.

En el área del derrumbe trabajan los equipos para despejar el área. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

Vecinos evacuados

La municipalidad notificó a las familias que viven en la parte superior del derrumbe que la zona no es segura para habitar.

Según Conred se identificaron tres viviendas cercanas al área del deslizamiento. Dos de ellas ya fueron evaluadas y, aunque se encuentran en situación de riesgo, actualmente no están habitadas. La tercera vivienda sí está ocupada, por lo que personal del Juzgado Municipal notificó a la familia residente sobre la necesidad de evacuar de forma preventiva.

"No se habilitará el paso mientras no sea completamente seguro", concluyó Rustrián.

Este jueves se retomaron las labores de búsqueda de una persona reportada como soterrada en el lugar del derrumbe. (Foto: Conred)

Labores continúan

El alcalde indicó que este jueves se retomaron las labores de búsqueda de una persona reportada como soterrada en el lugar del derrumbe.

Equipos de rescate especializados, incluyendo "equipos de búsqueda con perros entrenados", trabajan en el área bajo estrictos protocolos de seguridad. "No podemos arriesgar la vida de los rescatistas en un terreno inestable", concluyó Rustrián.