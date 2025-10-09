Identifican a víctima soterrada en derrumbe de Km. 24 y buscan a su familia

-

Autoridades indicaron que hasta el momento no han logrado comunicación con la familia de la víctima que permanece soterrada en el área del derrumbe.

Han pasado cuatro días desde el derrumbe registrado en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, ocurrido la madrugada del 6 de octubre.

Durante las labores de limpieza, el director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), José Istupe, informó sobre la presencia de una persona soterrada en el lugar, lo que dio inicio a las operaciones de búsqueda y rescate desde el primer día.

Nuevo derrumbe pone en riesgo a socorristas en el kilómetro 24, carretera a El Salvador.



: Estuardo Paredes/Nuestro Diario#derrumbe #Caes #socorristas pic.twitter.com/oUwOI2O0dx — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) October 7, 2025

De acuerdo con la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (Asonbomd), la persona desaparecida fue reportada por un compañero de trabajo.

Eddy Monzón, representante de la institución, indicó que el hombre laboraba como guardia de seguridad y que fue su colega quien alertó a las autoridades. Monzón añadió que no se ha logrado establecer comunicación con la familia del afectado.

Las autoridades fueron notificadas sobre la desaparición de don Virgilio por un compañero de trabajo. (Foto: Redes sociales)

Según los documentos de identificación localizados en el área, la víctima fue identificada como Virgilio Pérez Antón, de 62 años, originario de San Gaspar Ixchil, Huehuetenango, y residente en La Gomera, Escuintla.

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Por otro lado, Istupe explicó que el deslizamiento se originó por la inestabilidad del terreno en un predio de maquinaria, donde el señor Virgilio se encontraba de turno la madrugada del derrumbe, ubicado en la salida de una carretera privada hacia el sector conocido como La Cuchilla.

La búsqueda continúa

Juan Carlos Montenegro, jefe de la Unidad Canina de los Bomberos Voluntarios, informó que su equipo continúa con la búsqueda de la persona desaparecida en el área afectada por el derrumbe en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador. Explicó que el primer ejemplar canino que ingresó al lugar marcó dos puntos de interés con alta probabilidad de localizar el cuerpo.

Los socorristas mantienen las labores de limpieza, búsqueda y rescate de la persona desaparecida, con prioridad en la seguridad del personal que trabaja en el lugar.



: Estuardo Paredes/Nuestro Diario#reportes #derrumbe #Conred pic.twitter.com/wZr2y0X9xT — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) October 8, 2025

Sin embargo, Montenegro indicó que las condiciones climáticas y la inestabilidad del terreno han dificultado el avance de las labores.

Señaló que los deslizamientos constantes representan un riesgo para el personal y que por ahora las maquinarias trabajan para despejar parte del área, con la expectativa de permitir el ingreso de los equipos alrededor de las 13:00 horas de este jueves.

Han pasado cuatro días desde el derrumbe registrado en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador. Se espera que la búsqueda de la persona desaparecida inice aproximadamente a las 13h de este jueves.



:Estuardo Paredes/Nuestro Diario#derrumbe #caes #búsqueda pic.twitter.com/8Uu5c2ALLU — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) October 9, 2025

Antes del último deslizamiento, el equipo canino había identificado un punto de interés junto a una retroexcavadora y un vehículo blanco, donde los perros permanecieron marcando por un tiempo prolongado.

Montenegro explicó que aún no se ha confirmado si los nuevos deslaves modificaron ese punto, pero la búsqueda se concentrará nuevamente en esa zona con cuatro ejemplares caninos.

El jefe de la unidad resaltó que todas las instituciones presentes trabajan de forma coordinada para localizar a la víctima. Añadió que, aunque el protocolo de este tipo de emergencias establece un periodo de 72 horas, las labores continuarán con el objetivo de recuperar el cuerpo y apoyar a la familia de la víctima, a quienes aún no han logrado contactar.

Una vez se logre la localización, las tareas de limpieza y despeje del área podrán desarrollarse con mayor seguridad y fluidez, dado que ya no habrá algún riesgo de ocasionar daños, indicó Montenegro.

Las autoridades informaron que las labores de búsqueda se han pausado en varias ocasiones debido a la inestabilidad del terreno y las condiciones climáticas que incrementan el riesgo de nuevos deslizamientos. No obstante, las acciones de localización continúan bajo protocolos de seguridad para proteger al personal de rescate.