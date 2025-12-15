Alcalde de Nahualá confirma los nombres de las 13 víctimas de ataque

Jefe edil de Nahualá confirmó que son 13 los fallecidos por el ataque armado del 13 de diciembre, mientras las autoridades de Gobierno señala que son solo cinco.
Te interesa: Nahualá declara luto por muerte de 13 pobladores en un confuso ataque
Luego de la conferencia de prensa del presidente Bernardo Arévalo, en la que señaló que grupos del crimen organizado atacaron una base militar entre Nahualá y Santa Caterina Ixtahuacán y que esto no se debió al conflicto territorial histórico, el pueblo de Nahualá hizo un pronunciamiento público en el que discrepan de esa versión.
"Es evidente que lo acontecido el día de ayer, fueron emboscados, hay una familia con sus dos hijos para ir a trabajar con sus canteos, pero fueron emboscados", dijo el alcalde, Manuel Tzoc Carrillo.
Durante el pronunciamiento, Nahualá insiste en que personas de Santa Catarina Ixtahuacán masacraron a sus pobladores con el apoyo de elementos del Ejército. Una versión que el Gobierno rechazó, al igual que pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán.
Pero además, tanto el Gobierno como la Municipalidad de Nahualá difieren con la cantidad de personas fallecidas. El Ejecutivo dijo que tenían conocimiento de cinco víctimas, pero la Municipalidad de Nahualá, veló y confirmó la muerte de 13.
Las víctimas
- Felipe Yaxón García, de 46 años,
- Lorenzo Byron Tzep Tziquin, de 14 años,
- Diego Carrillo Tum, de 70 años,
- Manuel Federico Coj Ixumatah, de 21 años,
- Francisco Rafael Carrillo Tzoc, de 18 años,
- Pablo Armando Rosario Tambriz, de 32 años,
- Edwin Cruz Yaxón Coj, de 17 años,
- Nehemías Yaxón Coj, de 20 años,
- Francisco Tziquín Mux de 42 años,
- Juan Tziquín Ixtot, de 36 años,
- Diego Valeriano López Tzoc,
- Diego Tzoc Ixtot, de 43 años,
- Juan Ezequiel Cojo Tzoc.
Estado de prevención
Ante los hechos suscitados, el Ejecutivo declaró Estado de Prevención por 15 días.
Según el Gobierno, grupos criminales están detrás de este ataque.