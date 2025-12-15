Nahualá declara luto por muerte de 13 pobladores en un confuso ataque

Nahualá declaró luto por el fallecimiento de 13 personas en un confuso ataque que el Gobierno atribuye al crimen organizado.
La Municipalidad de Nahualá declaró luto este 14 y 15 de diciembre por la muerte de 13 personas.
De acuedo con el alcalde Manuel Tzoc Carrillo, "sicarios" de Santa Catarina Ixtahuacán, emboscaron y atacaron a pobladores el sábado 13 de diciembre, como parte del conflicto histórico entre ambos municipios.
El presidente de la República Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa este domingo 14 de diciembre, atribuyó el ataque armado a grupos de crimen organizado, pues aseguró que se prepararon para atacar la base militar que está en medio de la zona de conflicto.
El Gobierno de Guatemala, solo habló de cinco fallecidos, pero los pobladores y la Municipalidad de Nahualá contabilizaon 13 víctimas mortales.
Además, durante este domingo, en el Parque Central de Nahualá, los féretros de las víctimas fueron colocados para darles el último adiós.
Mientras, la tensión baja, el Gobierno declaró Estado de Prevención en ambos municipios.