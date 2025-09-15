Alcalde capitalino pide celebrar fiestas patrias con limpieza y civismo

-

Personas que celebran la independencia provocan contaminación en las calles.

El alcalde capitalino Ricardo Quiñónez hizo un llamado a la ciudadanía a disfrutar de las celebraciones patrias con responsabilidad, así como evitar la contaminación de los espacios públicos.

El jefe edil resaltó que las fiestas cívicas son motivo de orgullo, pero subrayó la importancia de mantener limpias las calles de la ciudad, ya que la acumulación de basura afecta a toda la población.

Los espacios utilizados para la conmmeracón de la independencia quedaron con acumulación de basura. (Foto: Municipalidad de Guatemala / Soy502)

"El civismo de la Independencia también se demuestra cuidando nuestra ciudad", indicó Quiñónez, a través de su cuenta oficial de X.

La publicación iba acompañada de varias fotografías captadas en la plaza donde se encuentra el monumento a los Próceres de la Independencia, más conocida como El Obelisco.

En este espacio suelen congregarse cientos de familias, estudiantes y visitantes para desarrollar actos cívicos, desfiles y actividades culturales, pero en las fotografías se evidenciaba la gran cantidad de basura que dejaron los participantes.

El civismo de la Independencia también se demuestra cuidando nuestra ciudad.



Limpia y Verde devuelve el orden, pero es tarea de todos mantenerlo.#UnLugarQueAvanza #SiempreEstamos pic.twitter.com/U7sAhlaJEl — Ricardo Quiñónez (@RQuinonezL) September 15, 2025

Quiñónez reiteró que si bien la municipalidad a través de su unidad Limpia y Verde devolverá el orden a la plaza, "es tarea de todos" mantenerla limpia y sin desechos.

Asimismo, en redes sociales varios ciudadanos han manifestado su preocupación debido a que las celebraciones de independencia se ven empañadas por la contaminación que se genera en las calles.

Esta es la independencia que tanto se celebra con patriotismo y fervor patrio??



Tirando basura por todos lados y regándola en las calles??



Medítelo!! https://t.co/ave2vjhAld pic.twitter.com/LTXZUahVGD — Diego Sagastume Vidaurre (@dsagastumev) September 15, 2025

Las autoridades municipales mantienen brigadas de limpieza en puntos estratégicos, pero insisten en que la colaboración ciudadana es clave para que los festejos de independencia se desarrollen en un ambiente de orden y respeto.