Aldeas Campur y Quejá serán trasladadas, según Giammattei

El presidente Alejandro Giammattei comentó que, luego de las evaluaciones y de pasada la fase de emergencia por la depresión tropical Eta, y la constante amenaza de Iota, dos comunidades de Alta Verapaz serán trasladadas a otras áreas.

⭐️ Síguenos en Google News dando clic a la estrella

En conferencia de prensa en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Giammattei, explicó que por la gravedad de los daños provocados por Eta, lo más probable es que tengan que trasladar las aldeas Campur y Quejá a otra área.

En el primer caso, la aldea continúa sumergida y no baja el nivel de agua, mientras que en Quejá el terreno es inestable y de alto riesgo para reconstruir las casas.

ASÍ TE LO CONTAMOS:

Giammattei aseguró que luego de la emergencia se iniciará el plan de reconstrucción y, para ello, se deberá hacer un censo de las personas que perdieron sus casas y determinar en qué área se encuentran para analizar si es posible la reparación, reconstrucción total o ubicación de las viviendas en otro sector.

“Los que perdieron toda la casa y, si el terreno permite hacerlo en el lugar, se le construirá a partir de tener listo el mecanismo. Hay que determinar cuántas casas son y tener una constancia real y física para no tener problemas con la Contraloría”, explicó Giammattei.

Además, explicó que será con ayuda del Fondo de Tierras, la ubicación de un lugar para el traslado de ambas comunidades, si es necesario.

“Si no se puede construir en el mismo lugar, Quejá hay que trasladarla, el Fondo de Tierras nos tiene que ayudar a buscar un lugar para reconstruir sus casas. En Campur no es posible drenar el lugar porque no puede subir maquinaria. Estamos pensando que lo más recomendable, que como es de alto riesgo, lo recomendable será su trasladado”, reafirmó.

Sin embargo, Giammattei aseguró que este proceso tardará entre seis y ocho meses.