Tráiler pierde el control y complica la circulación en ruta al Pacífico

Provial atiende hecho de tránsito en el km 103.5 de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Salida de pista de tráiler mantiene obstruido el carril derecho con dirección a oriente.@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/dtL85nVGa7