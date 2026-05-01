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Tráiler pierde el control y complica la circulación en ruta al Pacífico

  • Por Maria Fernanda Gallo
01 de mayo de 2026, 08:00
El transporte pesado quedo encunetado tras el percance. (Foto: captura de video)

El transporte pesado quedo encunetado tras el percance. (Foto: captura de video)

Se registra tránsito lento en ambos carriles por la caída del tendido eléctrico.

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En el km 103.5 de la ruta al Pacífico en jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, un conductor de un tráiler perdió el control y se encunetó al estar aparentemente remolcando un camión. 

El tráiler quedó varado sobre la ruta. (Foto: RRSS)
El tráiler quedó varado sobre la ruta. (Foto: RRSS)

El transporte alcanzó a golpear el tendido eléctrico, que terminó cayendo sobre la vía. Esto ha causado complicaciones en el tránsito.

Los detalles del hecho continuan en investigación. Autoridades de tránsito solicitan a los conductores circular con precaución en la zona.

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