Tráiler pierde el control y complica la circulación en ruta al Pacífico

Se registra tránsito lento en ambos carriles por la caída del tendido eléctrico.
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En el km 103.5 de la ruta al Pacífico en jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, un conductor de un tráiler perdió el control y se encunetó al estar aparentemente remolcando un camión.
El transporte alcanzó a golpear el tendido eléctrico, que terminó cayendo sobre la vía. Esto ha causado complicaciones en el tránsito.
Los detalles del hecho continuan en investigación. Autoridades de tránsito solicitan a los conductores circular con precaución en la zona.