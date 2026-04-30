Para reír, Juan Pablo Amado presenta "Mami"

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Anécdotas, mensaje e infinidad de risas encontrarás en Mami, el espectáculo de Juan Pablo Amado.

El comediante abre su corazón con un tema muy personal. "El show está inspirado en mi mamá, quien me enseñó qué era el amor. Ella siempre salió a relucir como una heroína", afirma.

Amado vuelve a mostrarse personal con el espectáculo "Mami". (Foto: Édgar Pocón/Colaborador)

Amado tardó 10 años en tomar la decisión de realizar este espectáculo, que está basado en la fórmula de verdad+dolor+tiempo.

Aunque no teme exponerse, siempre trata de cuidar la línea del respeto y la vulnerabilidad familiar: "Incluyo mi dolor, mi ocurrencia y mi creatividad. El público se identifica porque conecto con las emociones".

Al mismo tiempo, Amado se prepara para un nuevo hito, como el invitado especial de Adal Ramones en Guatemala, el próximo 28 de mayo en Fórum Majadas.

El guatemalteco será el invitado de Adal Ramones en su show de Fórum Majadas. (Foto: Édgar Pocón/colaborador)

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"Recuerdo ver su programa desde pequeño. Para mí era un Superman que lograba hacer reír a tantas personas. Verán a un niño haciendo su sueño realidad", explica.

En julio comediante también llevará su gira Bar Hopping a EE. UU., con presentaciones en ciudades como Atlanta y Miami. Las fechas oficiales se darán a conocer próximamente.

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Para ver

Mami se presentará el 30 de abril, y el 1, 2, 8 y 9 de mayo a las 20:00 horas, en el Teatro Hotel Casa Santo Domingo, en La Antigua Guatemala. Los boletos tienen un costo de Q350 y están disponibles en ticketasa.gt