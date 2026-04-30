Déjate cautivar por la belleza de las orquídeas en el Festival Floraao 2026 en Cobán

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Cobán se prepara para el esperado Festival Floraao 2026, una celebración única de orquídeas y cultura en Alta Verapaz. Organizado por la Asociación Altaverapacense de Orquideología y con el respaldo del Inguat, este evento transformará el Parque Central La Paz el 2 y 3 de mayo.

Cobán se alista para convertirse en un escenario lleno de color, creatividad y vida con la realización del Festival Floraao 2026, una propuesta que busca posicionarse como uno de los eventos culturales y turísticos más atractivos de Alta Verapaz.

Durante el festival, que cuenta con apoyo de la comuna, a través de la Comisión de Turismo, y el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), encontrarás una gran variedad de orquídeas: de todos los colores, formas, tamaños y aromas.

El Parque central será el escenario de exhibiciones florales. (Foto: Asociación Altaverapacense de Orquideología)

La organización del evento está a cargo de la Asociación Altaverapacense de Orquideología (AAO) que lanzó oficialmente la invitación para apreciar las estructuras florales, arreglos y diversas muestras de arte que serán exhibidas los días sábado 2 y domingo 3 de mayo, en el Parque Central La Paz, de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

El festival es una oportunidad única para que los participantes muestren su talento y creatividad a través de montajes florales innovadores, que llenarán de belleza uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

El festival promoverá arte, naturaleza y creatividad. (Foto: Asociación Altaverapacense de Orquideología)

Se espera la presencia de visitantes locales, nacionales e internacionales, que durante dos días podrán disfrutar de la belleza única de las orquídeas, lo que contribuirá al dinamismo económico del municipio.

De acuerdo con los organizadores, esta iniciativa no solo promueve el arte floral, sino que también busca fortalecer el turismo y generar un impacto positivo en el comercio local, pues se contará con la presencia de al menoss 75 emprendedores que ofrecerán diversidad de artículos.

El Festival Floraao 2026 también apunta a consolidarse como una tradición. (Foto: Asociación Altaverapacense de Orquideología)

Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia cultural distinta, rodeada de naturaleza y expresión artística, pues también habrá presentaciones musicales especiales; se espera la asistencia de visitantes de municipios vecinos de Baja Verapaz e incluso Sayaxché, Petén.

El Festival Floraao también apunta a consolidarse como una tradición anual que fomente la participación comunitaria y el trabajo conjunto entre distintos sectores, se estima que el año pasado tuvo al menos 40 mil asistentes.

Será el espacio ideal para dejarte sorprender por la belleza de las flores, aprender de la mano de expertos cultivadores y conocer los secretos de esta especie tan diversa. Una experiencia para disfrutar con todos los sentidos y llevarte a casa no solo admiración, sino también nuevos conocimientos sobre el cuidado y la historia de las orquídeas.

Los organizadores hicieron un llamado a la población a sumarse a esta actividad que promete transformar el parque central en un espacio lleno de vida, color y creatividad, destacando la riqueza natural y cultural de Alta Verapaz.