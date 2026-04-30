Mayo: La luna de las flores y la luna azul que puedes observar

-

Mayo se viene con dos eventos astronómicos muy especiales: la luna de flores y la luna azul.

OTRAS NOTICIAS: Así lucen los astronautas de Artemis II tras regresar de la Luna

Dos lunas llenas ocurrirán en el mes de las madres, regalando todo su esplendor.

Foto: Pexels.

Luna de las flores

Alcanzará su punto máximo a las 11:23 p.m. del viernes 1 de mayo y se verá llena la noche desde el jueves, el viernes y el sábado, según información del sitio especializado EarthSky.

Prepárate porque alcanzará el punto más alto en el cielo alrededor de la medianoche y se mantendrá baja en el oeste antes del amanecer del sábado.

La Luna estará a 401.017 kilómetros de distancia, en comparación con su distancia promedio de 384.399 kilómetros, según la NASA.

El apodo luna de las flores proviene de la nación comanche, nación nativa americana histórica de la Comanchería que abarca Texas, Oklahoma, Nuevo México, Colorado, Kansas y conocida como "Señores de las Llanuras".

La luna llena llega cuando las flores silvestres comienzan a florecer en gran parte de Norteamérica, especialmente en las Grandes Llanuras.

Foto: Pexels.

La luna azul

Se verá más llena a las 2:45 a.m., hora de Guatemala el 31 de mayo, antes de que salga el sol. Que un mes inicie y termine en luna llena ocurre siete veces cada 19 años, según EarthSky.

Para ver mejor la Luna los expertos recomiendan admirarla a campo abierto o desde un edificio.

La primera luna llena de mayo también cae en el "May Day", que representa el punto medio entre el equinoccio de marzo y el solsticio de junio, que respectivamente señalan el inicio de la primavera y el verano en el hemisferio norte.

El nombre de luna azul se origina en una expresión del siglo XVI, "la luna es azul", que se refería a algo imposible, puede verse de ese color cuando la atmósfera de la Tierra contiene partículas de polvo o humo que son ligeramente más anchas que 900 nanómetros.