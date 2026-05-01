Los rojos regresan del viaje a Guastatoya con una victoria

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En un partido que quedó a deber, Municipal se las arregló para regresar de su visita al estadio David Cordón Hichos con la victoria 1-0 sobre Guastatoya, en el juego de ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2026.

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A los dos equipos les costó carburar y durante la primera mitad casi no generaron ocasiones claras en las dos áreas, siendo más uno de esos encuentros ríspidos en la media cancha, además de constantes imprecisiones por parte de ambos a la hora de dar el último pase.

De hecho, fueron los pechoamarillos los únicos que realmente tuvieron alguna ocasión. Primero, en un remate de media distancia de Nelso García, sobre el minuto 11, que se fue desviado del marco defendido por Braulio Linares.

Unos minutos más tarde, al 19, apareció el defensa Emanuel Yori para probar con la cabeza en un tiro de esquina de Yordin Hernández, que le quedó fácil a Linares, en la única en la que el arquero rojo tuvo que intervenir para evitar que la pelota se fuera al fondo, aunque sin mucho esfuerzo.

La polémica apareció durante el descanso, con las argollas colgadas, el personal del estadio David Cordón Hichos comenzó a regar con una manguera el área en donde Municipal defendía en la segunda mitad, lo que molestó al cuadro escarlata y esto generó una pequeña discusión que afortunadamente no pasó a más.

A pesar de que parecía una táctica para sacar provecho en la segunda mitad, no solo no funcionó, sino que los capitalinos fueron los que rompieron con la igualdad, sobre el minuto 73. John Méndez cobró un tiro libre por la derecha a la posición de José Mena, quien de volea superó a Rubén Escobar y sentenció el triunfo edil.