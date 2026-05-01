Guatemala atrae inversión de US$25 millones con nuevo centro de datos

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La puesta en marcha de una infraestructura tecnológica de alto nivel posiciona al país como un referente regional para la continuidad operativa empresarial.

Guatemala consolida su posición como "hub" tecnológico regional tras la entrada en operación de "Orión", un moderno centro de datos que representa una inversión de 25 millones de dólares.

Esta infraestructura crítica, impulsada por el proveedor regional IFX, busca transformar el ecosistema empresarial mediante el fortalecimiento de la columna vertebral digital del país.

La instalación de 5,000 metros cuadrados responde al crecimiento exponencial en la demanda de servicios administrados y almacenamiento seguro de datos en Centroamérica.

Al situarse en territorio guatemalteco, la planta ofrece a las corporaciones una ventaja estratégica en respaldo local y garantiza que la información crítica permanezca accesible bajo altos estándares de seguridad.

IFX es un proveedor regional que busca transformar el ecosistema empresarial. (Foto: Cortesía/Soy502)

Respaldo y potencia

Según la ficha técnica del proyecto presentada por IFX, Orión funciona como una central de procesamiento diseñada para operar sin interrupciones, contando con más de un megavatio de energía redundante.

La compañía asegura que esta capacidad técnica permite que las operaciones de los clientes se mantengan activas ante cualquier falla en el suministro eléctrico externo.

Para los responsables de la firma, dicha disponibilidad es vital para los sectores financiero, industrial y gubernamental, los cuales no pueden permitir desconexiones en sus servicios.

A este respaldo se suma la certificación Tier III de diseño otorgada por el Uptime Institute, la cual avala que el centro puede recibir mantenimiento sin necesidad de apagar los servidores.

Augusto Dumit, Chief Revenue Officer (CRO) de IFX Networks, calificó la inauguración como un hito de modernidad para toda la región centroamericana.

"Esta constelación de data centers viene a coronar hoy, en abril de este 2026, como el data center número 27 y más moderno de Centroamérica", afirmó Dumit durante la apertura, al referirse que este data center se integra a una red federada de centros de datos distribuidos desde México hasta Argentina.

El equipo de IFX maneja la nube en Latinoamérica desde 2008. (Foto: Cortesía/Soy502)

Impacto en el desarrollo

La inversión también genera un impacto directo en el mercado laboral guatemalteco a través de la creación de puestos de trabajo técnicos.

Según detalló Dumit, el proyecto generó empleo para 150 personas de forma indirecta y ha creado 50 posiciones directas para mano de obra altamente calificada.

"Se requiere de gente calificada que pueda operarlo y que se suma al equipo de IFX que viene manejando la nube en Latinoamérica desde el año 2008", señaló el ejecutivo.

Por su parte, Alexander Gutiérrez, country manager de IFX en Guatemala, destacó que esta infraestructura permite responder con solidez a una demanda empresarial cada vez más exigente.

Este avance tecnológico pavimenta la ruta de digitalización del país, facilitando desde transacciones comerciales cotidianas hasta movimientos logísticos complejos.

En un entorno globalizado, contar con esta tecnología en casa reduce la brecha digital y permite a las empresas locales competir en igualdad de condiciones, coinciden los ejecutivos.

Con este proyecto, IFX reafirma su apuesta por el futuro digital de Guatemala, asegurando que la transformación del país tenga una base sólida, segura y local.