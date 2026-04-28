Acusan a actor de "Danza con lobos" de abusar de niñas y mujeres

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Nathan Chasing Horse, quien formó parte de la cinta ganadora de siete Oscar de la Academia, "Danza con lobos", fue sentenciado a prisión por abusar sexualmente de niñas y mujeres por más de 20 años.

Un jurado de Las Vegas lo declaró culpable este lunes 28 de abril de 13 de los 21 cargos que enfrentaba tras un juicio que duró 11 días, terminando el viernes 24 de abril.

Foto: Oficial.

Un equipo SWAT lo capturó en 2023 y fue ingresado en la cárcel del condado de Clark por abuso o negligencia infantil, agresión sexual, agresión sexual contra un menor y trata de personas con fines sexuales.

Nathan, perteneciente a los Sicangu Lakota, fue acusado de usar su influencia en dicha comunidad nativa americana para aprovecharse de sus víctimas.

Nathan en su actuación den "Danza con Lobos". Foto: Danza con Lobos.

Fue declarado culpable de 10 cargos de agresión sexual a una menor de 16 años, un cargo de indecencia pública, un cargo de agresión sexual y un cargo de posesión de material visual que representa conducta sexual infantil, según informó el medio local KTNV, tendrá posibilidad de libertad condicional tras cumplir un mínimo de 25 años de condena.

También fue acusado de delitos sexuales en otros estados y en Canadá, según datos de la agencia Associated Press. Los fiscales de la Columbia Británica indicaron que determinarán los próximos pasos en su procesamiento luego de que concluyan las apelaciones en Estados Unidos.

Nathan era un niño cuando participó en la filmación. Foto: Danza con Lobos.

El medio estadounidense TMZ explicó que el abogado afirma que apelará y peleará por su inocencia.

Los Sicangu Lakota

Conocidos como la "Nación de los Muslos Quemados", son una de las siete bandas del consejo del pueblo lakota (partes de los Sioux), localizados principalmente en la Reserva Rosebud en Dakota del Sur.

Históricamente fueron guerreros nómadas y expertos jinetes en las Grandes Llanuras, cazadores de bisontes y hoy trabajan en la revitalización cultural, la soberanía alimentaria y la autosuficiencia económica.

Son una nación soberana, con sus propias estructuras de gobierno, educación y departamentos de salud, buscando un equilibrio entre la sabiduría ancestral y los desafíos modernos.

Foto: AFP.