Los secretos detrás de los murales más famosos de San Miguel Petapa

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En el marco del Día Mundial del Arte, el muralista guatemalteco Antoni Laparra destaca por su trayectoria de 30 años transformando el entorno urbano de San Miguel Petapa. Con obras icónicas como el tigre y las guacamayas, Laparra utiliza el arte urbano en Guatemala como una herramienta de transformación social y creatividad

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El pasado 15 de abril se celebró el Día Mundial del Arte, una fecha que resalta la creatividad y el aporte cultural de quienes dedican su vida a la expresión en cualquiera de sus formas o manifestaciones.

En este contexto, destaca la historia de Antoni Laparra, un creador visual que nació prácticamente entre pinceles, ya que su padre era un pintor con amplia experiencia.

Antoni Laparra también lleva a cabo trabajos personalizados para clientes. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

"Comencé a los diez años; mi papá me enseñó muchas cosas y técnicas. Recuerdo que mi primer mural fue en mi cuarto, y así, poco a poco, fui creando más hasta perder el miedo", relató Laparra.

El artista no solo se ha dedicado a pintar en lienzos y murales, sino también a trabajos personalizados. "Me han contratado para pintar restaurantes con temáticas mexicanas; el cliente las pide exactamente como está el boceto", explicó.

Laparra asegura que el arte es una forma de transmitir emociones. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Entre sus anécdotas, recuerda que ha creado expresiones artísticas en restaurantes, hoteles, viviendas de figuras de la vida política guatemalteca y empresarios, quienes solicitan desde imágenes religiosas para salas y comedores hasta espacios completos como museos personales.

Con más de 30 años de trayectoria, Laparra ha pintado murales en distintos puntos de la ciudad, especialmente en San Miguel Petapa, lugar donde le han abierto las puertas para embellecer el entorno urbano.

Esta es una cancha polideportiva que fue transformada en colores por Laparra. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

"Me gustan los colores vivos, la naturaleza, los animales y los elementos abstractos. Todo ello transmite mensajes como libertad, alegría, positivismo y calma", resaltó.

Asimismo, comentó: "Todas mis obras me encantan, pero creo que las que más llaman la atención son el tigre y las guacamayas que están en el casco urbano, así como personajes que marcan historia en el mercado central".

El artista ha sido contratado para proyectos con temáticas específicas. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Finalmente, el artista comparte que una de sus mayores satisfacciones es el reconocimiento del público.

"A veces me encuentro a personas observando mis murales; se quedan maravilladas y eso me gusta. Otras veces me reconocen en la calle y me dicen: 'Usted es Antoni Laparra, el que hace los murales'. Cuando les digo que sí, hasta me piden una foto", contó.

La naturaleza y los niños son una fuente constante de inspiración en su trabajo. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Creatividad

En el marco del Día Internacional del Arte, Antoni Laparra hace un llamado a valorar las expresiones artísticas como una herramienta de transformación social, capaz de inspirar, educar y generar conciencia en la población.

Una expresión que llama la atención es el homenaje a las Fuerzas Combinadas de San Miguel Petapa. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

A través de cada mural, el artista no solo busca embellecer los espacios, sino también despertar en las nuevas generaciones el interés por el arte y el respeto por el entorno, recordando que el color y la creatividad pueden ser el inicio de cambios positivos en la sociedad.

Para contactarlo, se puede escribir en sus redes sociales y buscarlo como Antoni_Laparra.