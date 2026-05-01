Ataque armado deja un fallecido y tres heridos en Villa Nueva

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Tres heridos por impacto de arma de fuego y un hombre fallecido es el saldo de un ataque armado ocurrido este 1 de mayo en Villa Nueva.

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Un ataque armado dejó como saldo un hombre fallecido y tres personas heridas la mañana de este viernes en la colonia El Búcaro, zona 12 del municipio de Villa Nueva, informaron cuerpos de socorro.

El incidente ocurrió en el Sector 3, Manzana M, frente al lote 144. Al llegar al lugar, paramédicos localizaron a cuatro personas con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Las víctimas fueron identificadas como Jairo de Jesús Casasola, de 31 años, con heridas en las extremidades inferiores; Eddy Leonel Lorenzana Morales, de 32, quien presentaba cuatro impactos en el abdomen y la espalda; y Luis Fernando González Mansilla, de 36, con heridas en el abdomen y extremidades inferiores, quien fue trasladado en estado delicado.

ÚLTIMA HORA | Ataque armado en Villa Nueva deja un fallecido y tres heridos.

​Personal de @BomberosMuni acudió a la Col. El Búcaro, zona 12, tras alertas al 123. Tres personas fueron estabilizadas y trasladadas al Hospital Roosevelt. En el lugar quedó una víctima fallecida. pic.twitter.com/27vXdgD2T8 — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) May 1, 2026

En el lugar también fue declarado fallecido un hombre de aproximadamente 30 años, quien no ha sido identificado. Según los socorristas, las heridas comprometieron órganos vitales.

Los tres heridos fueron estabilizados y trasladados hacia la emergencia del Hospital Roosevelt por Bomberos Municipales.

En tanto, el área fue acordonada por agentes de la Policía Nacional Civil, a la espera del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.