Alejandra Guzmán revela que padece enfermedad crónica

-

Tras someterse a una cirugía de emergencia Alejandra Guzmán dijo en una entrevista que padece una enfermedad crónica.

OTRAS NOTICIAS: Alejandra Guzman cancela concierto en Guatemala

La especulación rodeaba a la rockera pues había mantenido en reserva los detalles de su estado de salud, ahora, por fin declaró su padecimiento.

Foto: Instagram.

Alejandra dijo al programa 'Venga la alegría', que atraviesa un proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica y enfrenta el diagnóstico de hipertensión. "Soy hipertensa. Sí (sigo en recuperación)", explicó.

Guzmán inquietó al cancelar todos sus conciertos programados para 2025 por cuestiones de salud.

En un comunicado explicó que aplazaría sus presentaciones. "Por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio", detalló.

@laguzmanoficial ASÍ LOS ESCUCHO HASTA ARRIBA DEL ESCENARIO ROCKEROS Brilla Tour ♬ sonido original - Alejandra Guzmán

Actualmente dice sentirse "bien, muy bien, recuperándome", durante la cirugía le extrajeron "líquido sinovial y muchas cositas", al parecer por problemas articulares o inflamatorios.

Por ahora sigue bajo supervisión médica y su recuperación avanza de manera favorable.

¿Qué es hipertensión?

Según la Clínica Mayo, se trata de presión arterial alta, una enfermedad común que afecta a las arterias del cuerpo. La fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias es muy alta constantemente por ello el corazón debe trabajar más para bombear sangre. Requiere control médico constante y puede tener implicaciones en la vida cotidiana de quienes la padecen.