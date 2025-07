Alejandra Guzman cancela concierto en Guatemala

-

Alejandra Guzmán anunció la cancelación de su "Brilla Tour" por una intervención quirúrgica.

A través de un comunicado anunció que reprogramará las fechas pactadas para el próximo año. La estrella mexicana dijo que tuvo que ser operada y por instrucción médica no podrá volver a los escenarios hasta el 2026, sin embargo algunos fans sospechan que sí tuvo una supuesta recaída con el alcohol como se dijo semanas atrás.

El 15 de julio varios medios mexicanos publicaron que aparentemente había vuelto a su adicción por un duro episodio de depresión por la muerte de su madre, la diva Silvia Pinal.

"¿Qué tal amigos?, los espero en Monterrey, no hagan caso de notas estúpidas, recaída... su abuela", expresó.

Así se expresó de manera oficial

"Con profundo respeto y agradecimiento por el cariño que siempre me han brindado a lo largo de mis tres décadas como artista, quiero comunicarles que, por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio".

"Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen. Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el Brilla Tour que esperan y merecen".

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su comprensión, paciencia y apoyo incondicional. Cada mensaje, cada muestra de cariño y cada aplauso me impulsan a seguir adelante".

En Guatemala

El show habría sido el 4 de septiembre en Forum Majadas, a partir de las 8 de la noche. La venta de boletos arrancó 6 de julio en Eticket.gt. Según se explica en el comunicado "Los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas, que se anunciarán en breve a través de mis canales oficiales. También estará disponible la opción de reembolso para quienes así lo deseen".