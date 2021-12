“Una decisión que respeto, pero no comparto”: la reacción de Gambetita Díaz

El exjugador de Municipal se manifestó en redes sociales sobre su salida del cuadro capitalino tras la última temporada.

Alejandro “Gambetita” Díaz se expresó en su cuenta de Instagram tras conocer la decisión de Municipal de no renovar su contrato de cara al Torneo Clausura 2022.

En el mensaje, en el cual agradece la oportunidad de haber pertenecido a Municipal, el argentino también mostró su descontento por su partida.

“Hoy se me ha comunicado que no continuaré más en la institución, una decisión que respeto mas no comparto. Sin embargo, ha llegado el momento. Dos años y medio después un título, un subcampeonato, digo adiós a uno de los clubes de ha marcado mi carrera y mi vida”, expresó Díaz.

Luego continuó: “Al mirar atrás, veo que no podía haber tomado una mejor decisión cuando el Club Municipal me propuso formar parte de su proyecto. Sin embargo, hoy me tocará tomar otro rumbo”.

Finalmente se despide con: “Espero que Municipal logre sus objetivos en el futuro y pronto nos volvamos a ver”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandro Diaz (@alejandromatias_10)

La publicación de Díaz generó diversas reacciones de los seguidores de Municipal tras conocerse la noticia de su salida del club.

“Gambetita” fue la primera baja que los Rojos anunciaron en busca de renovar su plantilla.