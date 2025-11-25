Versión Impresa
Alejandro Fernández desata polémica con su actitud en concierto

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
25 de noviembre de 2025, 11:51
La actitud del artista en su más reciente presentación se ha vuelto viral. (Foto: X)

Aparente desorientación de Alejandro Fernández se vuelve viral.

El cantante mexicano se ha vuelto tendencia por mostrar una actitud desconectada del público, algo poco habitual en la estrella.

El cantante generó debate por su comportamiento durante el palenque. (Foto: X)
Alejandro Fernández ha dividido opiniones entre sus seguidores por su reciente presentación en el palenque, en la Feria Ganadera de Querétaro.

En los videos compartidos por usuarios en las plataformas se observa a Fernández en "aparente estado de ebriedad", aguantando las ganas de vomitar.

En redes circularon videos donde se le vio desorientado. (Foto: X)
Sin embargo, otras publicaciones desestiman que se encuentre ebrio, ya que Alejandro bebe de una taza y sobre la mesa se encuentran botellas con agua.

La presentación ocurrió en la Feria Ganadera de Querétaro. (Foto: X)
Hasta el momento, el artista no ha hecho declaraciones públicas en torno a la controversia que rodea su comportamiento en Querétaro.

