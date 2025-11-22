El rey de los corazones partíos regresa con "¿Y ahora qué +?"

-

Alejandro Sanz desnuda su corazón en su nuevo disco ¿Y ahora qué +?, ya disponible en plataformas de streaming.

El material incluye colaboraciones de artistas como Shakira y Carin León. (Foto: Sony Music)

Tras dos años de trabajo, el material ve la luz con los temas del EP ¿Y ahora qué?, lanzado en mayo pasado, junto a 7 nuevas canciones.

Entre las novedades destacadas está Las guapas, en la que el cantautor te invita a bailar con su lado más juguetón.

El coqueteo sigue en La cita, junto a la cantante pop argentina Emilia. Mientras que en Mil motivos, con Carin León, ambos artistas nos muestran su faceta romántica.

Junto al lanzamiento, Sanz hizo un guiño a la posibilidad de ampliar su actual gira. (Foto: AFP)

La venezolana Elena Rose es coautora de varios temas, pero también pone su voz en Rimowa, tal vez lo más sentimental del material. La letra solo confirma que Sanz sigue siendo el rey de los corazones "partíos".

Para cerrar el material con un toque de nostalgia, el madrileño nos regala Qué injusto, porque se vale recuperar el tiempo perdido.

El español se llevó el Latin Grammy a Grabación del año, en la ceremonia realizada a principios de noviembre. (Foto: AFP)

Sabías qué...

Sanz ganó uno de los premios más importantes de los Latin Grammy 2025, Grabación del año, con Palmeras en el jardín. El tema también está incluido en este disco.