Accidente vehicular causa tránsito lento en Villa Nueva lento (video)

Se recomienda precaución al circular, pues tras el impacto uno de los vehículos está obstaculizando un carril de la ruta.
OTRAS NOTICIAS: El crimen de dos menores dentro de un hotel
La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, reporta un accidente vial en el bulevar El CENMA, con ruta a Villa Nueva.
En el video se observa que uno de los vehículos derramó líquido y se le desprendió la llanta derecha, quedando parcialmente inhabilitado en la vía.
Así luce el área:
Autoridades están en el lugar coordinando la circulación de la zona. Se recomienda precaución al conducir.