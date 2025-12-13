El crimen de dos menores dentro de un hotel

-

Los cuerpos de dos menores fueron hallados dentro de un hotel.

Durante la noche del viernes 12 de diciembre, un hecho de extrema violencia se registró en la cabecera departamental de Jalapa, donde dos menores de edad fueron localizados sin vida dentro de un hotel ubicado en las afueras de la terminal de buses.

De acuerdo con información preliminar, elementos de los Bomberos Voluntarios fueron alertados y acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria. Sin embargo, al evaluar a las víctimas se constató que ya no contaban con signos vitales. Las autoridades indicaron que ambos fallecidos presentaban múltiples heridas provocadas por arma de fuego.

Uno de los adolescentes víctimas de este hecho, tenía 14 años, quien presentaba al menos siete impactos de bala en el cuerpo y el segundo menor tendría alrededor de 16 años.

Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se hicieron presentes para realizar las diligencias correspondientes, entre ellas la recopilación de indicios balísticos, entrevistas a posibles testigos y la inspección minuciosa del lugar. Hasta el cierre de esta nota, las víctimas no habían sido identificadas oficialmente.

Las autoridades informaron que el caso se encuentra bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis.

Asimismo, reiteraron el llamado a la población para que, de contar con información que ayude a esclarecer el hecho, la comparta de forma confidencial a través de los canales oficiales, con el fin de dar con los responsables de este doble homicidio que enluta a Jalapa.