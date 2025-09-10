¡Alerta! Árbol está a punto de caer en bulevar San Cristóbal (video)

Un árbol está a punto de caer sobre el bulevar, pero las autoridades ya trabajan en el sector.
Debido a las constantes lluvias, un árbol está a punto de caer sobre la 15 avenida, bulevar San Cristóbal, zona 8 de Mixco, camino a la ruta Interamericana.
Gracias a la alerta de varios vecinos, el personal de la Municipalidad de Mixco ya está en lugar para retirar el árbol y evitar que provoque algún accidente.
Otro caso similar
Las fuertes lluvias han ocasionado varios percances en distintos puntos del país.
El pasado 6 de septiembre, se reportó que un árbol de grandes dimensiones cayó encima de un vehículo en el departamento de Quetzaltenango.
El hecho ocurrió en el kilómetro 214.5 de la ruta que comunica a la Finca Florencia con Colomba Costa Cuca, ubicada en dicho departamento.