¡Alerta! Árbol está a punto de caer en bulevar San Cristóbal (video)

  • Por Jessica González
10 de septiembre de 2025, 15:14
Personal de la Municipalidad de Mixco ya están en el lugar. (Foto: captura de video)

Un árbol está a punto de caer sobre el bulevar, pero las autoridades ya trabajan en el sector.

Debido a las constantes lluvias, un árbol está a punto de caer sobre la 15 avenida, bulevar San Cristóbal, zona 8 de Mixco, camino a la ruta Interamericana.

Gracias a la alerta de varios vecinos, el personal de la Municipalidad de Mixco ya está en lugar para retirar el árbol y evitar que provoque algún accidente.

Otro caso similar

Las fuertes lluvias han ocasionado varios percances en distintos puntos del país.

El pasado 6 de septiembre, se reportó que un árbol de grandes dimensiones cayó encima de un vehículo en el departamento de Quetzaltenango.

El hecho ocurrió en el kilómetro 214.5 de la ruta que comunica a la Finca Florencia con Colomba Costa Cuca, ubicada en dicho departamento.

