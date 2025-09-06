Árbol cae sobre vehículo por las fuertes lluvias este sábado en Quetzaltenango

Bomberos Voluntarios atendieron al conductor que presentó alteración nerviosa.
Se reportó que un árbol de grandes dimensiones cayó encima de un vehículo en el departamento de Quetzaltenango.
El hecho ocurrió en el kilómetro 214.5 de la ruta que comunica a la Finca Florencia con Colomba Costa Cuca, ubicada en dicho departamento.
Según informaron las autoridades, esto fue provocado debido a la fuerte lluvia y viento que se registran en el sector.
Al lugar se hicieron presentes elementos de los Bomberos Voluntarios, quienes lograron quitar el árbol.
Además, atendieron al conductor del automotor tipo pickup, quien presentaba una alteración nerviosa.