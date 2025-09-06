Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Árbol cae sobre vehículo por las fuertes lluvias este sábado en Quetzaltenango

  • Por Geber Osorio
06 de septiembre de 2025, 14:46
Elementos bomberiles retiran el árbol y atienden al conductor. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Elementos bomberiles retiran el árbol y atienden al conductor. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Bomberos Voluntarios atendieron al conductor que presentó alteración nerviosa.

OTRAS NOTICIAS: Por alertas: Activan Plan de Emergencia en Aeropuerto La Aurora

Se reportó que un árbol de grandes dimensiones cayó encima de un vehículo en el departamento de Quetzaltenango.

El hecho ocurrió en el kilómetro 214.5 de la ruta que comunica a la Finca Florencia con Colomba Costa Cuca, ubicada en dicho departamento.

La caída del árbol provocó daños materiales y alteración nerviosa a conductor. (Foto: Bomberos Voluntarios)
La caída del árbol provocó daños materiales y alteración nerviosa a conductor. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Según informaron las autoridades, esto fue provocado debido a la fuerte lluvia y viento que se registran en el sector.

Al lugar se hicieron presentes elementos de los Bomberos Voluntarios, quienes lograron quitar el árbol.

Los elementos bomberiles retiraron el árbol y atendieron al conductor. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Los elementos bomberiles retiraron el árbol y atendieron al conductor. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Además, atendieron al conductor del automotor tipo pickup, quien presentaba una alteración nerviosa.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar