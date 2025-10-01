¡Alerta! Estos son los síntomas del virus de manos, pies y boca

Este brote está causando alarma entre padres de familia.
EN CONTEXTO: Virus de manos, pies y boca: el brote que alerta a padres de familia y maestros
El brote de manos, pies y boca, es una infección viral leve y contagiosa frecuente en niños pequeños, sin embargo, adolescentes y adultos también pueden adquirirla.
De acuerdo a la pediatra Viviana Vargas, este brote se trasmite cuando un niño tiene contacto con otra persona contagiada.
Entre los síntomas más notorios están:
- Fiebre
- Dolor de garganta
- Náuseas
- Lesiones dolorosas similares a ampollas en la lengua, las encías y la parte interna de las mejillas
- Sarpullido en las palmas de las manos, las plantas de los pies y los glúteos. (Este tipo de sarpullido no pica, pero a veces presenta ampollas. Según el tono de piel, el sarpullido puede ser de color rojo, blanco, gris o manifestarse únicamente con pequeños bultos).
- Irritabilidad en bebés y niños pequeños
- Pérdida del apetito
Otro síntoma muy peculiar es la caída de las uñas de las manos y pies, la cual ocurre a los dos o tres meses de haber adquirido la infección, según explica Vargas.
Datos alarmantes
Sacatepéquez ha sido uno de los departamentos más golpeados por este brote.
De acuerdo al Ministerio de Salud, el municipio más afectado ha sido Santiago Sacatepéquez, con 27 casos reportados.
Le sigue San Lucas Sacatepéquez con 26 casos y San Juan Alotenango con 23.