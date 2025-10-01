Versión Impresa
Virus de manos, pies y boca: el brote que alerta a padres de familia y maestros

  • Por Jessica González
01 de octubre de 2025, 13:02
La fiebre suele ser unos de los primeros síntomas. (Foto: Shutterstock)

Este brote ha puesto en alerta al departamento de Sacatepéquez. 

Un brote del virus de Mano, pie y boca ha causado alerta en el departamento de Sacatepéquez.

El Ministerio de Salud y Asistencia Social afirma que este brote ha alertado a padres de familia y educadores, pues ya se han reportado 133 casos en el departamento.

Esta infección se presenta con mayor frecuencia en niños pequeños y está asociada al virus Coxsackie y a otros enterovirus.

Suele manifestarse con síntomas como: 

  • Fiebre
  • Irritación de garganta
  • Llagas dolorosas en la boca
  • Erupciones en las palmas de las manos, planta de los pies. (En los más pequeños se manifiesta en la zona del pañal). 

Según las autoridades, este padecimiento se transmite a través de secreciones respiratorias, saliva, líquido de ampollas, heces o por el contacto con objetos contaminados. 

Como no existe un tratamiento específico, los expertos recomiendan tomar un control específico considerando fiebre o dolor, hidratación y reposo. 

Datos alarmantes

De acuerdo al Ministerio de Salud, el municipio más afectado ha sido Santiago Sacatepéquez, con 27 casos reportados. 

Le sigue San Lucas Sacatepéquez con 26 casos y San Juan Alotenango con 23.

¿Qué es el brote de manos, pies y boca?

Es una infección viral leve y contagiosa frecuente en niños pequeños.

No hay un tratamiento específico para esta afección, pero lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto cercano con personas que padecen la enfermedad puede ayudar a reducir el riesgo de que tu hijo contraiga esta infección.

