Virus de manos, pies y boca: el brote que alerta a padres de familia y maestros

Este brote ha puesto en alerta al departamento de Sacatepéquez.
OTRAS NOTICIAS: Momento en que hombre armado asalta una tienda en Izabal (video)
Un brote del virus de Mano, pie y boca ha causado alerta en el departamento de Sacatepéquez.
El Ministerio de Salud y Asistencia Social afirma que este brote ha alertado a padres de familia y educadores, pues ya se han reportado 133 casos en el departamento.
Esta infección se presenta con mayor frecuencia en niños pequeños y está asociada al virus Coxsackie y a otros enterovirus.
Suele manifestarse con síntomas como:
- Fiebre
- Irritación de garganta
- Llagas dolorosas en la boca
- Erupciones en las palmas de las manos, planta de los pies. (En los más pequeños se manifiesta en la zona del pañal).
Según las autoridades, este padecimiento se transmite a través de secreciones respiratorias, saliva, líquido de ampollas, heces o por el contacto con objetos contaminados.
Como no existe un tratamiento específico, los expertos recomiendan tomar un control específico considerando fiebre o dolor, hidratación y reposo.
Datos alarmantes
De acuerdo al Ministerio de Salud, el municipio más afectado ha sido Santiago Sacatepéquez, con 27 casos reportados.
Le sigue San Lucas Sacatepéquez con 26 casos y San Juan Alotenango con 23.
¿Qué es el brote de manos, pies y boca?
Es una infección viral leve y contagiosa frecuente en niños pequeños.
No hay un tratamiento específico para esta afección, pero lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto cercano con personas que padecen la enfermedad puede ayudar a reducir el riesgo de que tu hijo contraiga esta infección.