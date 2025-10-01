Virus de manos, pies y boca: el brote que alerta a padres de familia y maestros

-

Un brote del virus de Mano, pie y boca ha causado alerta en el departamento de Sacatepéquez.

El Ministerio de Salud y Asistencia Social afirma que este brote ha alertado a padres de familia y educadores, pues ya se han reportado 133 casos en el departamento.

Esta infección se presenta con mayor frecuencia en niños pequeños y está asociada al virus Coxsackie y a otros enterovirus.

Suele manifestarse con síntomas como:

Fiebre

Irritación de garganta

Llagas dolorosas en la boca

Erupciones en las palmas de las manos, planta de los pies. (En los más pequeños se manifiesta en la zona del pañal).

Según las autoridades, este padecimiento se transmite a través de secreciones respiratorias, saliva, líquido de ampollas, heces o por el contacto con objetos contaminados.

Como no existe un tratamiento específico, los expertos recomiendan tomar un control específico considerando fiebre o dolor, hidratación y reposo.

Datos alarmantes

De acuerdo al Ministerio de Salud, el municipio más afectado ha sido Santiago Sacatepéquez, con 27 casos reportados.

Le sigue San Lucas Sacatepéquez con 26 casos y San Juan Alotenango con 23.

