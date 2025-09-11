¡Alerta! Localizan granada en El Campanero, zona 8 de Mixco, San Cristóbal

El artefacto fue neutralizado de inmediato por expertos.
OTRAS NOTICIAS: ¡Viernes de antorchas! Las rutas más congestionadas para este 12 de septiembre
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados sobre una granada de fragmentación ubicada en una calle de la aldea El Campanero, zona 8 de Mixco, San Cristóbal.
Expertos de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) lograron neutralizar el artefacto.
Luego de realizar las gestiones correspondientes, la granada fue trasladada a un lugar seguro para su destrucción de forma controlada, y así evitar que cause daño a los pobladores del sector.