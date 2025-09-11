¡Viernes de antorchas! Las rutas más congestionadas para este 12 de septiembre

-

Los festejos patrios comenzarán a partir de este viernes 12, con el encendido de las antorchas.

El tránsito se verá afectado este viernes 12 de septiembre por el encendido de las antorchas.

Según Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, esta actividad ocasionará dos olas de tránsito en distintos horarios.

La primera ola será durante la mañana, antes del mediodía, ya que estudiantes de distintos centros educativos recorrerán varios puntos de la capital.

La segunda ola será en la tarde y noche, cuando personas comiencen a llegar a la Plaza Obelisco. A eso de las 19:00 horas más vecinos se acercarán a la plaza, actividad que durará hasta la madrugada del día siguiente.

Las rutas más congestionadas

Debido a la cantidad de estudiantes y ciudadanos se dirigirán a la Plaza Obelisco, la rutas más congestionadas serán:

Avenida Reforma

Avenida Las Américas

Bulevar Los Próceres

Bulevar Liberación

Montejo recomienda evitar salir en horas pico, o bien quedarse en casa, pero si debes transitar por algún punto, sugiere tomar rutas alternas como el Periférico, la Calle Martí, la Calzada La Paz, el bulevar La Asunción o el Centro Cívico.