IGSS suspende visitas tras ataques terroristas a PNC

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informa a sus usuarios sobre la suspensión de las visitas en sus centros hospitalarios.
Ante las recomendaciones de prevención por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el IGSS no tendrá horarios de visita a partir del 18 de enero.
Sin embargo, la atención de los pacientes hospitalizados será garantizada por medio de una labor integral ininterrumpida, "quienes seguirán prestando sus servicios mediante los turnos correspondientes, asegurando la continuidad y calidad de la atención en todo momento" afirmaron por medio de sus canales oficiales.
"Esta decisión se adopta como una medida preventiva, en respuesta a los hechos suscitados recientemente en el Departamento de Guatemala, con el propósito de resguardar la integridad del personal de salud, de los pacientes hospitalizados y de sus familiares," se lee en parte del comunicado.
La suspensión de visitas permanecerá hasta nuevo aviso.