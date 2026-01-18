Ejército y PNC harán patrullajes en conjunto, afirma ministro de Gobernación

-

Una operación de seguridad logro restaurar el control en Renovación I, luego de haber provocado destrozos en las instalaciones y un incendio de gran magnitud.

En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó que las fuerzas de seguridad lograron la liberación de nueve rehenes que se encontraban secuestrados en el interior del penal de Renovación I, en Escuintla, sin ninguna muerte.

Sin embargo, en Fraijanes II y el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, aún existen rehenes y los motines de los terroristas persisten,

"Estoy muy satisfecho por la labor que han realizado las fuerzas de seguridad del Estado, pero al mismo tiempo estoy muy dolido por la muerte de siete agentes de la Policía Nacional Civil”, afirmo Villeda, luego de confirmar el número de víctimas miembros de la Policía Nacional Civil (PNC).

También confirmo que no cederá a ninguna presión ni devolverá los privilegios que los terroristas de la mara 18, detenidos en las cárceles exigían: “No estoy dispuesto, como ministro de gobernación, a negociar ni pactar”, dijo.

Además, agregó que diez agentes fueron heridos de gravedad durante estos ataques.

Durante la conferencia, Villeda señaló que habrá acciones en conjunto entre la PNC y el Ejército de Guatemala.

Acciones de prevención

El Ministro de la Defensa, Henry Sáenz, confirmo que el Plan Centinela seguirá en ejecución y se reforzó la presencia de fuerzas especiales ante estos ataques armados a la PNC, en la zona 6, zona 18, en Fraijanes, Villa Nueva y en el departamento de Quetzaltenango.