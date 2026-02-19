Versión Impresa
Alertan por buses con encapuchados que circulan en zona 1

  • Por Jessica González
19 de febrero de 2026, 13:08
Varios buses han sido captados en el sector. (Foto: Amílcar Montejo)

Varios buses con personas encapuchadas ha causado alerta en zona 1.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, alerta a los ciudadanos sobre varios buses que están circulando por el Congreso, Palacio Nacional y Centro Histórico, de la zona 1.

Se trata de buses con personas encapuchadas a bordo, que dicen ser de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Autoridades de tránsito piden precaución para los automovilistas que circulan por la zona, pues esto ha causado congestión vehicular.

