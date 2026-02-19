Revelan causa de muerte de enfermero hallado en baño de hospital

La víctima estaba de turno en el hospital cuando fue hallado sin vida.
EN CONTEXTO: Identifican a enfermero hallado sin vida en hospital donde trabajaba
Fredy Mencho Bámaca, de 30 años, fue encontrado sin vida dentro de uno de los sanitarios del centro hospitalario donde laboraba como enfermero.
Luego de que varios compañeros notaran su ausencia prolongada, comenzaron con su búsqueda dentro del hospital, hasta que fue localizado sentado en uno de los baños.
Este jueves se confirmó que la causa de muerte fue por un fallo multisistémico, condición crítica grave donde dos o más órganos colapsan y dejan de funcionar.
El Hospital Regional de Cobán lamentó lo ocurrido a través de un comunicado.
"Lamentamos este acontecimiento. Asimismo, nos encontramos brindando toda la colaboración e información requerida a las entidades respectivas en el desarrollo del proceso de investigación".
Bámaca era originario de Costa Cuca, Quetzaltenango y fue velado en la vivienda de su esposa, ubicada en Carchá.